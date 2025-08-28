Marais wa Uturuki na Ukraine wamejadili uhusiano wa pande mbili, mchakato wa amani kati ya Ukraine na Urusi, pamoja na masuala ya kikanda na kimataifa kupitia mazungumzo ya simu.

Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, amemfahamisha mwenzake wa Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, kwamba Ankara inafuatilia kwa karibu mawasiliano yanayoendelea huko Alaska na Washington, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Alhamisi kwenye jukwaa la kijamii la NSosyal na Kurugenzi ya Mawasiliano ya Uturuki.

Mazungumzo hayo yalifanyika saa chache baada ya shambulio la Urusi mjini Kiev lililosababisha vifo vya raia wasiopungua 14, wakiwemo watoto, na kuathiri maeneo ya makazi pamoja na miundombinu ya kiraia, jambo lililozua shutuma kali kutoka kwa viongozi wa Umoja wa Ulaya na washirika wa Magharibi.

Erdogan “alisisitiza kuwa Uturuki inaendelea na juhudi zake kuhakikisha kuwa vita vinaisha kwa amani ya kudumu,” taarifa ilisema.