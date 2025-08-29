UTURUKI
Uturuki inathibitisha kusitisha kamili kwa biashara na Israel, imepiga marufuku meli kuingia Israel
Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki Hakan Fidan anakataa mapendekezo yoyote yanayohusu kuhama kwa Wapalestina kutoka Gaza, bila kujali nani anapendekeza.
Tunapinga mpango wowote wa kufikiria kuhamishwa kwa Wapalestina kutoka Gaza, bila kujali ni nani anayependekeza, Fidan anasema. / / AA
Uturuki imesisitiza kusitisha kikamilifu biashara na Israel, huku Waziri wa Mambo ya Nje akitangaza kuwa meli za Uturuki hazitaruhusiwa tena kutia nanga katika bandari za Israel na ndege za Israel hazitaruhusiwa kuingia anga ya Uturuki.

Akizungumza katika kikao maalum cha Bunge la Uturuki siku ya Ijumaa, Waziri wa Mambo ya Nje Hakan Fidan aliishutumu Israel kwa kufanya uhalifu huko Gaza ambao aliutaja kuwa "moja ya sura mbaya zaidi katika historia ya mwanadamu."

"Israel kwa miaka miwili imekuwa ikifanya uhalifu wa mauaji ya halaiki huko Gaza, ikipuuza maadili ya kimsingi ya binadamu mbele ya macho ya ulimwengu," Fidan alisema.

Aliongeza kuwa ukaidi wa Wapalestina dhidi ya Israel "utabadilisha mkondo wa historia, kuwa ishara kwa wanaokandamizwa, na kutikisa misingi ya utaratibu unaoharibika."

Fidan alikataa mapendekezo yoyote yanayohusu kuhamishwa kwa Wapalestina kutoka Gaza, akisisitiza: "Bila kujali ni nani anayependekeza, mpango kama huo ni batili kwetu."

Waziri huyo amelaani kitendo cha Israel zaidi ya Gaza, akitaja mashambulizi ya Lebanon, Yemen, Syria na Iran kama "ishara ya wazi ya hali ya kigaidi inayokaidi amri ya kimataifa."

CHANZO:TRT World
