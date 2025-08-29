Uturuki imesisitiza kusitisha kikamilifu biashara na Israel, huku Waziri wa Mambo ya Nje akitangaza kuwa meli za Uturuki hazitaruhusiwa tena kutia nanga katika bandari za Israel na ndege za Israel hazitaruhusiwa kuingia anga ya Uturuki.

Akizungumza katika kikao maalum cha Bunge la Uturuki siku ya Ijumaa, Waziri wa Mambo ya Nje Hakan Fidan aliishutumu Israel kwa kufanya uhalifu huko Gaza ambao aliutaja kuwa "moja ya sura mbaya zaidi katika historia ya mwanadamu."

"Israel kwa miaka miwili imekuwa ikifanya uhalifu wa mauaji ya halaiki huko Gaza, ikipuuza maadili ya kimsingi ya binadamu mbele ya macho ya ulimwengu," Fidan alisema.