Ameikumbuka ziara yake ya mwaka 2010 wakati wa janga kama hili na kusisitiza tena kuwa Uturuki itaendelea kusimama na Pakistan kupitia misaada, maombi na usaidizi wa kibinadamu.

Katika taarifa yake ya Ijumaa, Emine Erdogan alisema: “Kama mtu aliyewahi kutembelea Pakistan wakati wa mafuriko ya mwaka 2010 na kushuhudia mateso kwa macho yangu mwenyewe, nawatakia nafuu ya haraka ndugu zetu waliokumbwa tena na janga kama hili.”

“Wakati huo, Uturuki ilikuwa miongoni mwa nchi za kwanza kutoa msaada kwa ajili ya kuponya majeraha ya Pakistan.”

Aliongeza kuwa Uturuki inaendelea kusimama pamoja na watu wa Pakistan, ikiwasilisha msaada kupitia maombi, misaada na jitihada za kibinadamu.