Ameikumbuka ziara yake ya mwaka 2010 wakati wa janga kama hili na kusisitiza tena kuwa Uturuki itaendelea kusimama na Pakistan kupitia misaada, maombi na usaidizi wa kibinadamu.
Katika taarifa yake ya Ijumaa, Emine Erdogan alisema: “Kama mtu aliyewahi kutembelea Pakistan wakati wa mafuriko ya mwaka 2010 na kushuhudia mateso kwa macho yangu mwenyewe, nawatakia nafuu ya haraka ndugu zetu waliokumbwa tena na janga kama hili.”
“Wakati huo, Uturuki ilikuwa miongoni mwa nchi za kwanza kutoa msaada kwa ajili ya kuponya majeraha ya Pakistan.”
Aliongeza kuwa Uturuki inaendelea kusimama pamoja na watu wa Pakistan, ikiwasilisha msaada kupitia maombi, misaada na jitihada za kibinadamu.
Alisema kwamba Shirika la Hilali Nyekundu la Uturuki limekuwa likifuatilia hali ya tukio hilo kwa ukaribu, na limekuwa likitoa msaada katika sekta za afya, makazi, chakula na maji kwa waathirika.
“Namuomba Mwenyezi Mungu awarehemu waliopoteza maisha na nawatakia uponyaji wa haraka ndugu zetu waliojeruhiwa,” alisema msemaji.
“Natumai dunia itaiunga mkono Pakistan katika siku hizi ngumu na kuchangia kuponya majeraha kupitia nguvu ya huruma na mshikamano.”
Pakistan imeathiriwa vibaya na mvua za misimu zisizokatika na mafuriko katika wiki za hivi karibuni, ambapo zaidi ya watu 500 wamepoteza maisha nchini humo tangu Agosti 14, huku wengi wao zaidi ya 400 wakiwa kutoka jimbo la Khyber Pakhtunkhwa kaskazini-magharibi, na zaidi ya watu 820 wamefariki kote nchini Pakistan tangu Juni 26.