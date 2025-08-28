Kundi la kwanza la wahamiaji saba limewasili nchini Rwanda ikiwa sehemu ya makubaliano ya kuwapokea wahamiaji kutoka Marekani, the Rwandan government said Thursday.
"Kundi la kwanza la wahamiaji saba waliofanyiwa ukaguzi wamewasili Rwanda katikati ya mwezi Agosti... Watatu kati yao wameeleza nia yao ya kurejea nchini kwao, ilhali wanne wameamua kuanza maisha yao nchini Rwanda," msemaji wa serikali Yolande Makolo ameliambia shirika la habari la AFP.
Mamlaka hazijatoa taarifa kuhusu uraia wa wahamiaji hao saba.
Rwanda ilisema tarehe 5 Agosti kuwa itakubali hadi wahamiaji 250 kutoka Marekani, ikisema kuwa itakuwa na uwezo wa "kuidhinisha kila mmoja aliyependekezwa kufika nchini mwao".
Mpango wa Trump wa wahamiaji
Marekani imekuwa ikishinikiza wahamiaji kuondolewa nchini kwao, huku serikali ya Rais Donald Trump akijadili makubaliano hayo tata kwa lengo la kuwapeleka katika nchi ya tatu, ikiwemo Sudan Kusini na Eswatini..
Awali Rwanda ilikuwa imekubaliana mpango mpya na Marekani kwa sababu "karibu kila familia nchini Rwanda imepitia matatizo ya kuondolewa katika makazi yao", Makolo alisema mapema mwezi huu.