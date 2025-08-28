AFRIKA
1 dk kusoma
Rwanda yapokea kundi la kwanza la wahamiaji kutoka Marekani
Wahamiaji saba wamepewa makazi na Shirika la Kimataifa la Wahamiaji na ndiyo wenye idhini ya kuwatembelea, msemaji wa serikali amesema.
Rwanda yapokea kundi la kwanza la wahamiaji kutoka Marekani
Waziri wa Mambo ya Nje wa Rwanda Olivier Nduhungirehe akizungumza wakati wa mkutano na Rais wa Marekani Donald Trump, Juni 2025. / Reuters
28 Agosti 2025

Kundi la kwanza la wahamiaji saba limewasili nchini Rwanda ikiwa sehemu ya makubaliano ya kuwapokea wahamiaji kutoka Marekani, the Rwandan government said Thursday.

"Kundi la kwanza la wahamiaji saba waliofanyiwa ukaguzi wamewasili Rwanda katikati ya mwezi Agosti... Watatu kati yao wameeleza nia yao ya kurejea nchini kwao, ilhali wanne wameamua kuanza maisha yao nchini Rwanda," msemaji wa serikali Yolande Makolo ameliambia shirika la habari la AFP.

Mamlaka hazijatoa taarifa kuhusu uraia wa wahamiaji hao saba.

Rwanda ilisema tarehe 5 Agosti kuwa itakubali hadi wahamiaji 250 kutoka Marekani, ikisema kuwa itakuwa na uwezo wa "kuidhinisha kila mmoja aliyependekezwa kufika nchini mwao".

Zilizopendekezwa

Mpango wa Trump wa wahamiaji

Marekani imekuwa ikishinikiza wahamiaji kuondolewa nchini kwao, huku serikali ya Rais Donald Trump akijadili makubaliano hayo tata kwa lengo la kuwapeleka katika nchi ya tatu, ikiwemo Sudan Kusini na Eswatini..

Awali Rwanda ilikuwa imekubaliana mpango mpya na Marekani kwa sababu "karibu kila familia nchini Rwanda imepitia matatizo ya kuondolewa katika makazi yao", Makolo alisema mapema mwezi huu.

CHANZO:TRT Afrika and agencies
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us