Kundi la kwanza la wahamiaji saba limewasili nchini Rwanda ikiwa sehemu ya makubaliano ya kuwapokea wahamiaji kutoka Marekani, the Rwandan government said Thursday.

"Kundi la kwanza la wahamiaji saba waliofanyiwa ukaguzi wamewasili Rwanda katikati ya mwezi Agosti... Watatu kati yao wameeleza nia yao ya kurejea nchini kwao, ilhali wanne wameamua kuanza maisha yao nchini Rwanda," msemaji wa serikali Yolande Makolo ameliambia shirika la habari la AFP.

Mamlaka hazijatoa taarifa kuhusu uraia wa wahamiaji hao saba.

Rwanda ilisema tarehe 5 Agosti kuwa itakubali hadi wahamiaji 250 kutoka Marekani, ikisema kuwa itakuwa na uwezo wa "kuidhinisha kila mmoja aliyependekezwa kufika nchini mwao".