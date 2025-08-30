Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, atatembelea Tianjin, China, kuanzia Agosti 31 hadi Septemba 1 kuhudhuria mkutano wa 25 wa Baraza la Wakuu wa Nchi wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai (SCO) kama mgeni wa heshima, kulingana na tangazo lililotolewa na Mkurugenzi wa Mawasiliano wa Türkiye, Burhanettin Duran, siku ya Ijumaa.

Ziara hii ni ya kwanza kwa Erdogan nchini China baada ya miaka mitano na inakuja wakati ambapo uhusiano wa kimkakati kati ya Ankara na Beijing unazidi kuimarika. Wakati wa mkutano huo, Erdogan anatarajiwa kuhutubia kikao kilichopanuliwa cha SCO na kufanya mazungumzo ya pande mbili na Rais wa China, Xi Jinping, pamoja na viongozi wengine wanaoshiriki.

Mkutano wa SCO wa mwaka huu una umuhimu mkubwa hasa katika muktadha wa misukosuko ya kimataifa, huku maswali yakiendelea kuhusu kusitishwa kwa mapigano kati ya Urusi na Ukraine na uchumi wa dunia ukikumbwa na athari za sera za ushuru za Rais wa Marekani wa wakati huo, Donald Trump.

“Kwa kushiriki katika Mkutano wa SCO, Uturuki inalenga kuimarisha uwepo wake, kuimarisha uhusiano wa pande mbili, na kushiriki kwa njia ya pande nyingi ndani ya mfumo wa shirika hilo,” alisema Mehmet Ozkan, Profesa wa Mahusiano ya Kimataifa katika Taasisi ya Vita ya Pamoja katika Chuo Kikuu cha Ulinzi wa Kitaifa cha Uturuki.

“Türkiye haioni SCO kama muungano unaotawaliwa na nchi moja pekee,” aliiambia TRT World. “Badala yake, inaona shirika hilo kama mbadala wa pande nyingi unaoinuka dhidi ya mfumo wa kimataifa unaotawaliwa na Magharibi,” aliongeza.

Uhusiano wa asili

Uturuki imekuwa mshirika wa mazungumzo wa SCO tangu mwaka 2012, ikiwa nchi ya kwanza na pekee ya NATO kupata hadhi hii, ikionyesha juhudi za Ankara kusawazisha ushirikiano wake wa Magharibi na ushirikiano wa kina zaidi katika eneo la Eurasia. SCO, iliyoanzishwa mwaka 2001 na China, Urusi, na nchi za Asia ya Kati, inalenga usalama wa kikanda, ushirikiano wa kiuchumi, na kupambana na ugaidi. Wanachama kamili sasa ni pamoja na India, Pakistan, Iran, na Belarus.

Chini ya uongozi wa Erdogan, Uturuki imeimarisha uhusiano na SCO, ikiwa mwenyekiti wa Klabu ya Nishati ya SCO mwaka 2017 na kuongeza biashara na wanachama muhimu kama China na Urusi.

“Kuna uhusiano wa asili kati ya Uturuki na SCO kwa kuwa wanachama wake watatu waanzilishi — Kazakhstan, Kyrgyzstan, na Uzbekistan — ni waongeaji wa lugha ya Kituruki,” alisema Waziri Mkuu wa zamani wa Kyrgyzstan, Djoomart Otorbaev, akisisitiza nafasi ya kujenga ya Ankara ndani ya muungano huo.

“Kushiriki kwa Rais Erdogan katika Mkutano wa Tianjin kutaimarisha uhusiano kati ya mataifa ya Kituruki,” Otorbaev aliiambia TRT World kutoka Bishkek. Alitabiri kuwa Ankara inaweza kuwa mwanachama kamili siku zijazo.

Mwaka jana, Erdogan alieleza nia yake ya kufanya Uturuki kuwa mwanachama kamili wa SCO. “Lengo letu ni kuwa mwanachama wa kudumu. Uturuki inapaswa kujiunga na 'Shanghai Five' kama mwanachama wa kudumu badala ya kuwa nchi mwangalizi,” alisema katika mkutano na waandishi wa habari.