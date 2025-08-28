“Kundi la kwanza la wahamiaji saba waliokaguliwa liliwasili Rwanda katikati ya mwezi Agosti,” alisema Yolande Makolo, msemaji wa serikali ya Rwanda, katika taarifa hiyo.

“Watu watatu kati yao wameonesha nia ya kurejea katika nchi zao za asili, huku wanne wameamua kubaki na kujenga maisha yao nchini Rwanda. Bila kujali mahitaji yao binafsi, watu hawa wote watapatiwa msaada unaofaa na ulinzi kutoka kwa serikali ya Rwanda.”

Idara ya Usalama wa Ndani ya Marekani na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani hazikutoa majibu mara moja zilipotafutwa kuhusiana na suala hili.

Rais wa Marekani Donald Trump amekuwa na msimamo mkali kuhusu uhamiaji, akilenga kuwatimua mamilioni ya wahamiaji walioko nchini humo kinyume cha sheria na kuongeza juhudi za kuwaondoa kwa kuwatuma katika nchi zingine.

Mapema mwezi Agosti, Rwanda na Marekani zilikubaliana na Rwanda kupokea hadi wahamiaji 250, huku Washington ikituma orodha ya awali ya watu 10 kwa ajili ya ukaguzi.

Katika miaka ya hivi karibuni, Rwanda imejitangaza kama nchi inayowakaribisha wahamiaji wanaotakiwa kuondolewa na mataifa ya Magharibi, licha ya wasiwasi wa mashirika ya haki za binadamu kuwa Kigali haitii umuhimu wa kutosha katika kuheshimu haki za msingi za binadamu.