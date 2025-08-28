AFRIKA
2 dk kusoma
Wakuu wa jeshi kutoka Somalia na Uturuki watembelea kambi za kijeshi za kupambana na Al-Shabaab
Wakuu hao wa kijeshi walifanya mazungumzo yaliyolenga kutathmini hali ya usalama, mahitaji ya wanajeshi, na mikakati ya kuongeza mashambulizi dhidi ya kundi la kigaidi la Al-Shabaab.
Makamanda wakikagua ujenzi wa hospitali mpya inayojengwa eneo la Namba 50. / / Wengine
28 Agosti 2025

Kamanda wa Jeshi la Somalia, Brigedia Jenerali Sahal Abdullahi Omar, na Mkuu wa kambi ya kijeshi ya Uturuki iliyo nchini humo, inayojulikana kama Kambi ya TURKSOM, Jenerali Sebahattin Kalkan, walifanya ziara ya pamoja ya ukaguzi katika kambi za kijeshi katika eneo la Lower Shabelle — hatua inayoonyesha ushirikiano wa kimkakati kati ya mataifa haya mawili.

Ziara hiyo ililenga "kuongeza juhudi za kuangamiza Al-Shabaab", ambapo wakuu hao wa kijeshi walifika katika eneo la Number 50 na kufanya mkutano muhimu na maafisa wanaoongoza wanajeshi walioko mstari wa mbele.

Mazungumzo yao yalijikita katika kutathmini hali ya kiusalama, kubaini mahitaji ya wanajeshi, na kupanga mikakati ya kuimarisha operesheni dhidi ya kundi hilo la kigaidi.

Al-Shabaab wamekuwa wakisababisha hofu na mashambulizi nchini Somalia kwa zaidi ya miaka 16, wakilenga mara kwa mara vikosi vya usalama, maafisa wa serikali na raia.

Msaada kwa jamii

Zilizopendekezwa

Ziara hiyo pia ilijikita katika maendeleo na msaada kwa jamii. Wakuu hao kwa pamoja walikagua ujenzi wa hospitali mpya inayojengwa katika eneo la Number 50.

Walilisifu sana jambo hilo, wakisisitiza umuhimu wake katika kutoa huduma muhimu za afya kwa wakazi wa eneo hilo — jambo muhimu katika kuimarisha maeneo yaliyokombolewa kutoka kwa Al-Shabaab.

Ziara hiyo ya ngazi ya juu inaonyesha uhusiano wa kijeshi unaotegemea ushirikiano kati ya Somalia na Uturuki.

Kambi ya TURKSOM, iliyoko katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, ndiyo kituo kikubwa zaidi cha mafunzo ya kijeshi cha Uturuki nje ya nchi hiyo, na kimekuwa na mchango mkubwa katika kujenga upya na kuboresha taaluma ya Jeshi la Kitaifa la Somalia.

Ziara hii imefanyika wakati ambapo vikosi vya Somalia vinaendelea na operesheni mbalimbali za kijeshi za kulikomboa maeneo yaliyosalia chini ya udhibiti wa Al-Shabaab.

CHANZO:TRT Afrika
