UTURUKI
3 dk kusoma
Erdogan wa Uturuki amewasili China kwa ajili ya mkutano wa SCO
Ziara hiyo inaashiria safari ya kwanza ya Erdogan nchini China katika kipindi cha miaka mitano na inakuja huku kukiwa na uhusiano wa kimkakati kati ya Ankara na Beijing.
Erdogan wa Uturuki amewasili China kwa ajili ya mkutano wa SCO
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan na Mkewe Mkuu Emine Erdogan wamewasili China. / AA
31 Agosti 2025

Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan aliwasili katika mji wa Tianjin, China, Jumapili kuhudhuria mkutano wa 25 wa Baraza la Wakuu wa Nchi wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai (SCO) kama mgeni wa heshima.

Rais Erdogan alipokelewa katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Beijing na Waziri wa Serikali ya China Ley Haycao, Balozi wa Uturuki mjini Beijing Selcuk Unal, na maafisa wa ubalozi.

Erdogan atahudhuria chakula cha jioni kilichoandaliwa na Rais wa China Xi Jinping kwa heshima ya viongozi wanaoshiriki mkutano huo wa 25 wa Baraza la Wakuu wa Nchi wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai.

Rais wa Uturuki atahutubia kikao cha mkutano huo kitakachofanyika kwa muundo mpana siku ya Jumatatu, kulingana na taarifa ya Mkuu wa Mawasiliano wa Uturuki, Burhanettin Duran.

Erdogan atakuwa nchini China kuanzia Agosti 31 hadi Septemba 1. Ziara hii ni ya kwanza kwa Erdogan nchini China katika kipindi cha miaka mitano na inakuja wakati ambapo kuna uhusiano wa kimkakati unaoimarika kati ya Ankara na Beijing.

Wakati wa mkutano huo, Erdogan pia anatarajiwa kufanya mazungumzo ya pande mbili na Rais wa China Xi Jinping, pamoja na viongozi wengine wanaoshiriki.

Mke wa Rais wa Uturuki, Emine Erdogan, Waziri wa Mambo ya Nje Hakan Fidan, Mkurugenzi wa MIT Ibrahim Kalin, Waziri wa Nishati na Rasilimali Asilia Alparslan Bayraktar, Waziri wa Hazina na Fedha Mehmet Simsek, na Waziri wa Ulinzi wa Kitaifa Yasar Guler pia waliwasili Tianjin.

Zilizopendekezwa

Waziri wa Viwanda na Teknolojia Mehmet Fatih Kacır, Waziri wa Biashara Omer Bolat, Naibu Mwenyekiti wa Chama cha AK Halit Yerebakan, Naibu Mwenyekiti wa MHP Ismail Faruk Aksu, Mkurugenzi wa Mawasiliano wa Rais Burhanettin Duran, Rais wa Viwanda vya Ulinzi Haluk Gorgun, na Katibu Binafsi wa Rais Hasan Dogan pia waliandamana na Rais wa Uturuki.

Shirika la Ushirikiano wa Shanghai (SCO) lilianzishwa mwaka 2001 na China, Urusi, na mataifa ya Asia ya Kati, likilenga usalama wa kikanda, ushirikiano wa kiuchumi, na kupambana na ugaidi.

Wanachama kamili wa shirika hili ni pamoja na Urusi, Belarus, China, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, na Uzbekistan. Shirika hili liliongeza wanachama wapya wanne, India na Pakistan mwaka 2017, Iran mwaka 2023, na Belarus mwaka 2024.

Uturuki imekuwa mshirika wa mazungumzo wa SCO tangu mwaka 2012, ikiwa nchi ya kwanza na pekee ya NATO kupata hadhi hii, ikionyesha juhudi za Ankara kusawazisha ushirikiano wake wa Magharibi na ushirikiano wa kina zaidi katika Eurasia.

Chini ya uongozi wa Erdogan, Uturuki imeimarisha uhusiano wake na SCO, ikiwa mwenyekiti wa Klabu ya Nishati ya SCO mwaka 2017 na kuongeza biashara na wanachama muhimu kama China na Urusi.

Mkutano wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai (SCO) utafanyika katika mji wa bandari hadi Jumatatu, siku chache kabla ya gwaride kubwa la kijeshi katika mji mkuu, Beijing, kuadhimisha miaka 80 tangu kumalizika kwa Vita vya Pili vya Dunia.

CHANZO:TRT World
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us