Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan aliwasili katika mji wa Tianjin, China, Jumapili kuhudhuria mkutano wa 25 wa Baraza la Wakuu wa Nchi wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai (SCO) kama mgeni wa heshima.

Rais Erdogan alipokelewa katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Beijing na Waziri wa Serikali ya China Ley Haycao, Balozi wa Uturuki mjini Beijing Selcuk Unal, na maafisa wa ubalozi.

Erdogan atahudhuria chakula cha jioni kilichoandaliwa na Rais wa China Xi Jinping kwa heshima ya viongozi wanaoshiriki mkutano huo wa 25 wa Baraza la Wakuu wa Nchi wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai.

Rais wa Uturuki atahutubia kikao cha mkutano huo kitakachofanyika kwa muundo mpana siku ya Jumatatu, kulingana na taarifa ya Mkuu wa Mawasiliano wa Uturuki, Burhanettin Duran.

Erdogan atakuwa nchini China kuanzia Agosti 31 hadi Septemba 1. Ziara hii ni ya kwanza kwa Erdogan nchini China katika kipindi cha miaka mitano na inakuja wakati ambapo kuna uhusiano wa kimkakati unaoimarika kati ya Ankara na Beijing.

Wakati wa mkutano huo, Erdogan pia anatarajiwa kufanya mazungumzo ya pande mbili na Rais wa China Xi Jinping, pamoja na viongozi wengine wanaoshiriki.

Mke wa Rais wa Uturuki, Emine Erdogan, Waziri wa Mambo ya Nje Hakan Fidan, Mkurugenzi wa MIT Ibrahim Kalin, Waziri wa Nishati na Rasilimali Asilia Alparslan Bayraktar, Waziri wa Hazina na Fedha Mehmet Simsek, na Waziri wa Ulinzi wa Kitaifa Yasar Guler pia waliwasili Tianjin.