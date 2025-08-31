Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan aliwasili katika mji wa Tianjin, China, Jumapili kuhudhuria mkutano wa 25 wa Baraza la Wakuu wa Nchi wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai (SCO) kama mgeni wa heshima.
Rais Erdogan alipokelewa katika Uwanja wa Ndege wa Kimataifa wa Beijing na Waziri wa Serikali ya China Ley Haycao, Balozi wa Uturuki mjini Beijing Selcuk Unal, na maafisa wa ubalozi.
Erdogan atahudhuria chakula cha jioni kilichoandaliwa na Rais wa China Xi Jinping kwa heshima ya viongozi wanaoshiriki mkutano huo wa 25 wa Baraza la Wakuu wa Nchi wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai.
Rais wa Uturuki atahutubia kikao cha mkutano huo kitakachofanyika kwa muundo mpana siku ya Jumatatu, kulingana na taarifa ya Mkuu wa Mawasiliano wa Uturuki, Burhanettin Duran.
Erdogan atakuwa nchini China kuanzia Agosti 31 hadi Septemba 1. Ziara hii ni ya kwanza kwa Erdogan nchini China katika kipindi cha miaka mitano na inakuja wakati ambapo kuna uhusiano wa kimkakati unaoimarika kati ya Ankara na Beijing.
Wakati wa mkutano huo, Erdogan pia anatarajiwa kufanya mazungumzo ya pande mbili na Rais wa China Xi Jinping, pamoja na viongozi wengine wanaoshiriki.
Mke wa Rais wa Uturuki, Emine Erdogan, Waziri wa Mambo ya Nje Hakan Fidan, Mkurugenzi wa MIT Ibrahim Kalin, Waziri wa Nishati na Rasilimali Asilia Alparslan Bayraktar, Waziri wa Hazina na Fedha Mehmet Simsek, na Waziri wa Ulinzi wa Kitaifa Yasar Guler pia waliwasili Tianjin.
Waziri wa Viwanda na Teknolojia Mehmet Fatih Kacır, Waziri wa Biashara Omer Bolat, Naibu Mwenyekiti wa Chama cha AK Halit Yerebakan, Naibu Mwenyekiti wa MHP Ismail Faruk Aksu, Mkurugenzi wa Mawasiliano wa Rais Burhanettin Duran, Rais wa Viwanda vya Ulinzi Haluk Gorgun, na Katibu Binafsi wa Rais Hasan Dogan pia waliandamana na Rais wa Uturuki.
Shirika la Ushirikiano wa Shanghai (SCO) lilianzishwa mwaka 2001 na China, Urusi, na mataifa ya Asia ya Kati, likilenga usalama wa kikanda, ushirikiano wa kiuchumi, na kupambana na ugaidi.
Wanachama kamili wa shirika hili ni pamoja na Urusi, Belarus, China, India, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Tajikistan, na Uzbekistan. Shirika hili liliongeza wanachama wapya wanne, India na Pakistan mwaka 2017, Iran mwaka 2023, na Belarus mwaka 2024.
Uturuki imekuwa mshirika wa mazungumzo wa SCO tangu mwaka 2012, ikiwa nchi ya kwanza na pekee ya NATO kupata hadhi hii, ikionyesha juhudi za Ankara kusawazisha ushirikiano wake wa Magharibi na ushirikiano wa kina zaidi katika Eurasia.
Chini ya uongozi wa Erdogan, Uturuki imeimarisha uhusiano wake na SCO, ikiwa mwenyekiti wa Klabu ya Nishati ya SCO mwaka 2017 na kuongeza biashara na wanachama muhimu kama China na Urusi.
Mkutano wa Shirika la Ushirikiano wa Shanghai (SCO) utafanyika katika mji wa bandari hadi Jumatatu, siku chache kabla ya gwaride kubwa la kijeshi katika mji mkuu, Beijing, kuadhimisha miaka 80 tangu kumalizika kwa Vita vya Pili vya Dunia.