AFRIKA
1 dk kusoma
Mzimu wa Shakahola wazuka tena Kenya, miili 32 imefukuliwa
Miili 32 imefukuliwa wiki hii katika kijiji cha Kwa Binzaro, karibu na Shakahola, Kaunti ya Kilifi nchini Kenya.
Mzimu wa Shakahola wazuka tena Kenya, miili 32 imefukuliwa
Shughuli za utafutaji zinaendelea huku watu 11 wakikamatwa hadi sasa. / / Reuters
29 Agosti 2025

Mauaji hayo yanahusishwa na imani potofu ya kufunga hadi kufa inayohusishwa na mhubiri Paul Mackenzie wa kanisa la Good News International.

Dkt. Richard Njoroge, daktari wa serikali anayesimamia uchunguzi huo, amesema zoezi la ufukuaji limeanza wiki iliyopita na hadi sasa jumla ya miili 32 imepatikana.

Tukio hili linafufua maumivu ya vifo vya Shakahola mwaka 2023, ambapo watu zaidi ya 400 walifariki kwa njaa wakifuata mafundisho ya “mwisho wa dunia.”

Zilizopendekezwa

Shughuli za utafutaji zinaendelea huku watu 11 wakikamatwa hadi sasa.

Serikali ya Kenya imeahidi msako mkali na udhibiti zaidi kwa madhehebu hatari yanayohusiana na imani potofu kama hii.

CHANZO:Reuters
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us