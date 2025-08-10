Waziri wa Ulinzi wa Somalia, Ahmed Moallim Fiqi, amepongeza vikosi vya usalama vya nchi hiyo pamoja na wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Afrika kwa kufanikisha kurejesha mji wa kimkakati wa Bariire kutoka kwa magaidi wa Al Shabab, akisema wameonyesha ''ushujaa na kujitolea.''
Jeshi la Kitaifa la Somalia (SNA), kwa kushirikiana na Jeshi la Ulinzi la Watu wa Uganda (UPDF) chini ya Mpango wa Mpito wa Umoja wa Afrika nchini Somalia (AUSSOM), walikomboa mji huo ulioko katika eneo la Lower Shabelle kutoka kwa magaidi wa Al Shabab baada ya siku kadhaa za operesheni za ardhini na angani.
Zaidi ya magaidi 100 wa Al Shabab waliuawa, kulingana na wizara ya ulinzi ya Somalia. Wizara hiyo iliongeza kuwa wanajeshi wawili wa Somalia waliuawa na wengine 12 walijeruhiwa katika mapambano hayo.
''Ningependa kupongeza ushujaa na ushindi wa vikosi vyetu vya mstari wa mbele hasa katika Bariire kwani wamekuwa wakipambana na magaidi wa Al Shabab kwa wiki nzima,'' Waziri wa Ulinzi Fiqi alisema katika mkutano na waandishi wa habari mwishoni mwa wiki.
Raia kurejea nyumbani
Alisema magaidi walikuwa wameweka vifaa vya milipuko, kuchimba mahandaki na kuzindua mashambulizi kadhaa ili kuzuia vikosi kusonga mbele katika mji huo. Hata hivyo, ''mbinu zao zimeshindwa,'' Fiqi alisema.
''Al Shabab wamepata pigo kubwa ambapo takriban magaidi 120 waliangamizwa, zaidi ya 100 walijeruhiwa, na wengine wengi walikamatwa. Pia walitelekeza silaha zao,'' Waziri wa Ulinzi wa Somalia alifichua.
Alieleza kuwa zoezi la kuondoa mabomu linaendelea ili kuwezesha raia waliokimbia mji huo kurejea makwao kwa usalama, huku akisisitiza umuhimu wa kimkakati wa mji wa Bariire.
''Huu ni zaidi ya ushindi wa kimkakati tu. Kukomboa Bariire ni pigo kubwa kwa Al Shabab na ushindi mkubwa kwa vikosi vyetu. Zaidi ya hayo, Bariire ni daraja muhimu kati ya Lower Shabelle na mji mkuu, Mogadishu, na ulikuwa njia muhimu kwa mtandao wa kigaidi,'' alisema.
‘Ndoto ya Al Shabab’
''Ningependa pia kuzungumzia vita vya propaganda ambavyo Al Shabab wamekuwa wakivipiga, wakitumia majukwaa ya ndani na ya kimataifa, kueneza hofu na taarifa za uongo. Madai yao ya hivi karibuni kwamba wanarejesha udhibiti nchini Somalia yamekanushwa kabisa na hasara kubwa waliyopata Bariire. Bariire ni ushahidi kwamba kile wanachokiita kufufuka ni ndoto tu,'' Waziri wa Ulinzi alisema.
Aliwapongeza kwa dhati vikosi vya usalama vilivyoshinda. ''Mmeinua ari ya wanajeshi wenzenu walioko mstari wa mbele na kuwahamasisha mamilioni ya raia wa Somalia. Huu si mwisho, na tunamshukuru Allah kwa ushindi huu. Tutaendelea kupambana hadi tutakapofanikisha Somalia isiyo na ugaidi.''
Magaidi wa Al Shabab wamekuwa wakipigana vita nchini Somalia kwa zaidi ya miaka 18, wakilenga vikosi vya usalama na raia. Hata hivyo, vikosi vya usalama vya Somalia vikisaidiwa na walinda amani wa AU wamekuwa wakipata mafanikio makubwa katika vita vyao dhidi ya kundi hilo la kigaidi, hali ambayo imepelekea kuimarika kwa usalama nchini.