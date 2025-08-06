Utawala wa Rais wa Marekani, Donald Trump, umependekeza kuhakiki upya nafasi ya Kenya kama Mshirika Mkuu asiye wa NATO, miezi michache tu baada ya Kenya kupewa hadhi ya nchi ya kwanza ya Afrika Kusini mwa Jangwa la Sahara kupata sifa hiyo.

Marekani kutaja nchi kama Mshirika Mkuu asiye wa NATO (MNNA) ni chini ya sheria ya Marekani ambayo huitoa kwa nchi za kigeni kwa ajili ya manufaa maalumu katika maeneo ya ushirikiano wa kibiashara na usalama.

Uteuzi huo, uliotolewa Juni 24, 2024, na aliyekuwa rais wa Marekani Joe Biden uliiweka Kenya katika nafasi ya kuwa mshirika mkuu wa Marekani barani Afrika hivyo kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili katika nyanja za ulinzi, usalama na kiuchumi.

Lakini sasa Seneta wa Marekani James Risch amependekeza marekebisho ya Sheria ya Uidhinishaji wa Kitaifa wa Ulinzi kwa Mwaka wa Fedha wa 2026, ambayo yanalenga kukagua uteuzi wa Kenya ndani ya siku 90.

Tathmini ya seneti itazingatia nini?

Kuteuliwa kuliifanya Kenya kuwa na uhusiano wa juu wa ushirikiano wa kiulinzi na Marekani na ina uwezo wa kuunda fursa za muda mrefu za suluhu za ulinzi wa kibiashara wa Marekani.

Mapendekezo ya seneta Risch ni kutathmini sera za kigeni na za kidiplomasia za Kenya kama vile kujifungamanisha na Marekani na ushirikiano wake na China, Urusi na Iran.

Pia yatakayotahminiwa ni pamoja na makubaliano yanayowezekana ya Kenya, uhusiano wa kisiasa au kifedha na wanamgambo wenye silaha kama vile al-Shabaab na Kikosi cha Rapid Support Forces cha Sudan (RSF).

"Maelezo ya kina kuhusu uhusiano wa kijeshi na usalama wa Serikali ya Kenya na Jamhuri ya Watu wa China, Shirikisho la Urusi, na Iran, ikiwa ni pamoja na mazungumzo yoyote, makubaliano, au shughuli za pamoja tangu Juni 24, 2024," ilisoma sehemu ya tovuti ya Bunge la Marekani.