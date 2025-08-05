Kocha wa Uganda, Morley Byekwaso alikiri kwamba timu yake ilikabiliwa na shinikizo ilipoangukia kichapo cha 3-0 kutoka kwa Algeria mbele ya mashabiki wao wa nyumbani katika mechi yao ya ufunguzi ya Kundi C ya TotalEnergies CHAN 2024.

The Cranes walilemewa tangu mwanzo, kwa kuruhusu mabao matatu na kujitahidi kukabiliana na uchezaji mkali wa mashambulizi wa Algeria na muundo mzuri wakati wa mchezo wa Jumatatu.

Kwa Byekwaso, utendaji ulifichua mapungufu katik amaandalizi kiakili na kimkakati.

"Tulikuja kuonyesha ubora wetu, lakini tulishindwa katika safu yetu ya ulinzi na tukalipa gharama," alisema baada ya kipenga cha mwisho.

"Timu ilikuwa na wasiwasi. Hatukuweza kufanya mabadiliko, na presha ilisababisha timu kushindwa."

kikosi cha ulinzi cha Uganda kilisambaratika mapema, huku Ayoub Ghezala akifunga bao la mkwaju.

Mabao mengine kutoka kwa Abderrahmane Meziane na Soufiane Bayazid yalizidisha masaibu ya Cranes. Licha ya hatua chache za matumaini, Uganda ilishindwa kubadilisha nafasi zao au kuendana na nidhamu ya kiufundi ya Algeria.