Tanzania imezidi kuchanja mbuga kwenye michuano ya CHAN 2024 baada ya kuifunga Mauritania kwa bao 1-0, katika mchezo wao wa pili wa Kundi B, uliofanyika Agosti 6, 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam.

Bao pekee la ‘Taifa Stars’ lilifungwa na Shomari Kapombe aka ‘Baba Esther’ katika dakika ya 89 ya mchezo, na kuipa alama nyingine tatu muhimu kwenye michuano hiyo maalumu kwa wachezaji wanaoshiriki ligi za ndani.

Matokeo hayo yanaifanya Mauritania kubakia na alama moja baada ya suluhu yao ya 0-0 na Madagascar, huku Tanzania ikiongoza kundi hilo, ikiwa na alama sita na magoli matatu, baada ya ushindi wao wa awali dhidi ya Burkina Faso.