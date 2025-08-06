MICHEZO
2 dk kusoma
Taifa Stars ya Tanzania uwanjani tena
Taifa Stars ya Tanzania inaingia kwenye mechi yake ya pili ya michuano ya wachezaji wanaocheza ligi za nyumbani CHAN 2024.
Taifa Stars ya Tanzania uwanjani tena
Timu ya Taifa Stars ya Tanzania. / X @Tanfootball
6 Agosti 2025

Ni mechi ya kundi B itachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam kuanzia saa mbili usiku za Afrika Mashariki.

Baada ya mechi yao ya ufunguzi ambapo ilikuwa timu ya kwanza kupata ushindi katika CHAN 2024, Taifa Stars inaongoza kundi hilo ikiwa na alama tatu.

Mauritania na Madagascar wote wana alama moja kila mmoja baada ya kutoka sare ya sifuri kwa sifuri katika mechi yao ya kwanza.

Kundi hilo lina timu tano na Jamhuri ya Afrika ya Kati nayo ndiyo inacheza mechi yake ya kwanza leo ikiwa dhidi ya Burkina Faso.

Vijana wa Taifa Stars wa Hemed Suleiman ‘Morocco’ wanafahamu kibarua kinachowasubiri.

Akizungumza na waandishi wa habari, kocha ‘Morocco’ anasema kikosi chake kiko tayari kuwakabili Lions of Chinguetti au Al-Murabitun ambao nao wanatafuta ushindi wao wa kwanza.

Inapendekezwa

Kocha wa Mauritania Artiz Lopez Garai nae ana matumaini kuwa timu yake iko tayari kukabiliana na vijana wa Bongo.

Iwapo Tanzania watapata ushindi kwenye mechi hii ya pili, watakuwa wamejiweka katika nafasi nzuri ya kuingia katika hatua ya muondoano.

Kwenye kundi hili B ambapo mechi zake zote zinachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam pia kuna Madagascar miongoni mwa timu hizo tano.

Katika mechi ya kwanza, kiungo mchezeshaji wa Tanzania Faisal Salum ‘Fei Toto’ alikuwa mchezaji bora wa mchuano huo.


Je, leo Taifa Stars itang’ara tena kwa Mkapa?

Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us