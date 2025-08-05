Bao la dakika ya 75 lililofungwa na Christian Gomis, limeipa Senegal alamu tatu muhimu, katika mchezo wa ufunguzi wa Kundi D, uliofanyika katika uwanja wa Amaan, Zanzibar.

Wakitumia mfumo wa 4-4-2, Senegal waliuanza mchezo huo kwa kasi, wakikabiliana na rafu kutoka kwa wachezaji wa Nigeria.

Hata hivyo, mchezo huo ulianza kupooza ilipofikia dakika ya 15 ya mchezo, huku timu zote zikishindwa kufanya mashambulizi ya maana kwenye ngome za wapinzani wao.

Dakika 20 baadaye, Nigeria walifanikiwa kuudhibiti mchezo, kwa pasi za ‘kampa kampa tena’, wakijaribu kutengeneza nafasi za mashambulizi dhidi ya ‘Simba wa Teranga’.