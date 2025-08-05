AFRIKA
1 dk kusoma
CHAN 2024: Senegal yaibuka mbabe dhidi ya Nigeria
‘Simba wa Teranga’ wamewathibitishia ‘Tai wa Kijani’ kuwa wao ni bora kwa kiwango cha soka duniani, baada ya kuilaza kwa bao 1-0, katika mchezo wa Kundi D wa michuano ya CHAN 2024.
CHAN 2024: Senegal yaibuka mbabe dhidi ya Nigeria
Senegal yailaza Nigeria 1-0, katika mchezo wa Kundi D kwenye michuano ya CHAN 2024./Picha: Wengine
5 Agosti 2025

Bao la dakika ya 75 lililofungwa na Christian Gomis, limeipa Senegal alamu tatu muhimu, katika mchezo wa ufunguzi wa Kundi D, uliofanyika katika uwanja wa Amaan, Zanzibar.

Wakitumia mfumo wa 4-4-2, Senegal waliuanza mchezo huo kwa kasi, wakikabiliana na rafu kutoka kwa wachezaji wa Nigeria.

Hata hivyo, mchezo huo ulianza kupooza ilipofikia dakika ya 15 ya mchezo, huku timu zote zikishindwa kufanya mashambulizi ya maana kwenye ngome za wapinzani wao.

Dakika 20 baadaye, Nigeria walifanikiwa kuudhibiti mchezo, kwa pasi za ‘kampa kampa tena’, wakijaribu kutengeneza nafasi za mashambulizi dhidi ya ‘Simba wa Teranga’.

Inapendekezwa

Hadi mwisho wa kipindi cha kwanza, hakuna timu iliyoweza kuona lango la mwenzake.

Kipindi cha pili kilianza kwa kasi kidogo, na baada ya kosakosa za hapa na pale na kukamiana, kabla ya Christian Gomis kuizawadia  Senegal bao la pekee katika mchezo huo, kupitia kwa Christian Gomis.

Kazi nzuri iliyofanywa na Koité, akitumia makosa ya safu ya ulinzi ya Nigeria, kabla ya kumtengea Gomis, ambaye bila hiyana alitumbukiza wavuni.

Wakati huo huo, Congo na Sudan zilitoka suluhu ya 1-1, katika mchezo mwingine wa Kundi D, uliofanyika kwenye uwanja wa Amaan.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us