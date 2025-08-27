Spika wa Bunge la Uturuki ametangaza kuitisha kikao maalum cha Bunge siku ya Ijumaa kujadili mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza, pamoja na sera za mauaji ya halaiki, ukandamizaji na kusababisha njaa dhidi ya Wapalestina.

Ofisi ya Spika ilisema Jumatano kuwa Numan Kurtulmuş ameitisha kikao hicho maalum kwa mujibu wa Ibara ya 93 ya Katiba na Ibara ya 7 ya Kanuni za Uendeshaji wa Bunge.

Inatarajiwa kuwa Waziri wa Mambo ya Nje, Hakan Fidan, atatoa taarifa kwa wabunge kuhusu hali hiyo wakati wa kikao hicho maalum.

Tangu Oktoba 2023, Israel imeua takribani Wapalestina 63,000 huko Gaza.