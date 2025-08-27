UTURUKI
Bunge la Uturuki laitisha kikao maalum kujadili sera za mauaji ya halaiki ya Israel dhidi ya Gaza
Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, Hakan Fidan, atalihutubia bunge wakati wa kikao hicho kitakachofanyika Agosti 29, 2025.
Israel pia inakabiliwa na kesi ya mauaji ya halaiki katika Mahakama ya ICJ kuhusu vita vyake dhidi ya Gaza. / / AA
27 Agosti 2025

Spika wa Bunge la Uturuki ametangaza kuitisha kikao maalum cha Bunge siku ya Ijumaa kujadili mashambulizi ya Israel dhidi ya Gaza, pamoja na sera za mauaji ya halaiki, ukandamizaji na kusababisha njaa dhidi ya Wapalestina.

Ofisi ya Spika ilisema Jumatano kuwa Numan Kurtulmuş ameitisha kikao hicho maalum kwa mujibu wa Ibara ya 93 ya Katiba na Ibara ya 7 ya Kanuni za Uendeshaji wa Bunge.

Inatarajiwa kuwa Waziri wa Mambo ya Nje, Hakan Fidan, atatoa taarifa kwa wabunge kuhusu hali hiyo wakati wa kikao hicho maalum.

Tangu Oktoba 2023, Israel imeua takribani Wapalestina 63,000 huko Gaza.

Tangu Machi mapema mwaka huu, Israel imeweka mzingiro kamili dhidi ya Ukanda wa Gaza, hali iliyosababisha janga kubwa kwa wakazi milioni 2.4 wa eneo hilo — wakiishi katika njaa, magonjwa yaliyosambaa, na kuporomoka kwa huduma muhimu.

Mnamo Novemba mwaka jana, Mahakama ya Kimataifa ya Jinai (ICC) ilitoa hati za kukamatwa kwa Waziri Mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, na Waziri wa zamani wa Ulinzi, Yoav Gallant, kwa makosa ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu huko Gaza.

Aidha, Israel inakabiliwa na kesi ya mauaji ya kimbari katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki (ICJ) kuhusiana na vita vyake dhidi ya Gaza.

CHANZO:AA
