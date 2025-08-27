UTURUKI
1 dk kusoma
Uturuki yaingia katika 'ligi tofauti' na mfumo mpya wa ulinzi wa anga unaotengenezwa nchini: Erdogan
"Hakuna nchi ambayo haiwezi kuendeleza mfumo wake wa ulinzi wa anga inaweza kutazama siku zijazo kwa ujasiri katika kukabiliana na changamoto za sasa," Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anasema.
Erdogan anasema kuwa na mfumo wa ulinzi wa anga wa Steel Dome, Uturuki sasa itakuwa katika "ligi tofauti" katika ulinzi wa anga. / / AA
27 Agosti 2025

Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, amesisitiza umuhimu wa kuendeleza mifumo ya ulinzi wa anga inayotengenezwa ndani ya nchi, hasa kutokana na changamoto za usalama zinazokumba dunia kwa sasa.

“Hakuna nchi ambayo haiwezi kutengeneza mfumo wake wa ulinzi wa anga inaweza kutazama siku zijazo kwa ujasiri katika kukabiliana na changamoto za sasa,” alisema Erdogan siku ya Jumatano wakati wa sherehe za kuzinduliwa kwa kampuni ya ulinzi Aselsan mjini Ankara.

Alisisitiza kwamba kwa mfumo mpya wa ulinzi wa anga Steel Dome, Uturuki sasa itaingia kwenye “ligi tofauti” katika suala la ulinzi wa anga.

Pia alibainisha kuwa kuongezwa kwa mifumo mitatu ya HISAR yenye uwezo wa kati pamoja na magari 21 yatakayoenda pamoja nayo kutaimarisha zaidi uwezo wa kuzuia vitisho vya anga kwa kiwango cha kati.

Aidha, Erdogan alisema kwamba Uturuki inafanya mifumo yake ya viwanda vya ulinzi ipatikane kwa marafiki na washirika wake, na kuongeza ufanisi wake katika masuala ya diplomasia.

CHANZO:TRT World
