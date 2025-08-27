Rais wa Uturuki, Recep Tayyip Erdogan, amesisitiza umuhimu wa kuendeleza mifumo ya ulinzi wa anga inayotengenezwa ndani ya nchi, hasa kutokana na changamoto za usalama zinazokumba dunia kwa sasa.

“Hakuna nchi ambayo haiwezi kutengeneza mfumo wake wa ulinzi wa anga inaweza kutazama siku zijazo kwa ujasiri katika kukabiliana na changamoto za sasa,” alisema Erdogan siku ya Jumatano wakati wa sherehe za kuzinduliwa kwa kampuni ya ulinzi Aselsan mjini Ankara.

Alisisitiza kwamba kwa mfumo mpya wa ulinzi wa anga Steel Dome, Uturuki sasa itaingia kwenye “ligi tofauti” katika suala la ulinzi wa anga.