Wazima moto wapambana na moto wa msitu kaskazini mwa Morocco huku kukiwa na wimbi la joto
Wazima moto wa Morocco waliendelea na juhudi zao siku ya Jumapili za kuzima moto uliokuwa ukiwaka msituni katika jimbo la kaskazini la Chefchaouen nchini humo.
Moto wa misituni huzuka mara kwa mara Morocco kutokana na joto kali. / Picha: AP
24 Agosti 2025

Wazima moto wa Morocco waliendelea na juhudi zao Jumapili kuzima moto mkubwa wa msituni katika mkoa wa Chefchaouen kaskazini mwa nchi hiyo.

Afisa kutoka Shirika la Kitaifa la Maji na Misitu la Morocco alisema katika taarifa kwa vyombo vya habari, zilizoripotiwa na vyombo vya habari vya ndani, kwamba moto huo ulianza Alhamisi katika msitu wa Bouhachem katika mkoa huo wakati wa joto kali.

Alisema moto huo umeunguza eneo la takriban hekta 180 za ardhi.

Hakuna majeruhi waliyoripotiwa hadi sasa.

Moto wa misitu wenye uharibifu

Mamlaka ziliripoti moto wa misitu 382 mwaka 2024, ambao uliharibu takriban hekta 874 za misitu, upungufu wa asilimia 82 ikilinganishwa na mwaka 2023.

Misitu inachukua takriban asilimia 12 ya eneo la Morocco, ambalo hukumbwa na moto wa viwango tofauti kila mwaka kutokana na hali ya hewa na shughuli za binadamu.

CHANZO:AA
