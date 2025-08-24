Vikosi vya Haraka vya Kijeshi (RSF) vya Sudan vinadaiwa kushambulia hospitali katika mji wa El-Fasher ulioko Kaskazini mwa Darfur na kuwateka wanawake sita na watoto wawili kutoka kambi ya wakimbizi, kwa mujibu wa waokoaji na daktari waliotoa taarifa Jumapili.

El-Fasher, ambao umekuwa chini ya mzingiro wa RSF kwa zaidi ya mwaka mmoja, ni mji mkubwa wa mwisho magharibi mwa Darfur unaoshikiliwa na jeshi na ni eneo lenye mvutano mkubwa tangu vita vilipoanza Aprili 2023.

Chumba cha Dharura katika kambi ya Abu Shouk karibu na El-Fasher kilisema Jumapili kuwa wapiganaji wa RSF walivamia eneo hilo, wakiteka raia wanane wasio na silaha – wanawake sita, mtoto wa siku 40 na mtoto wa miaka mitatu – na kuwapeleka mahali pasipojulikana. RSF bado haijatoa majibu kuhusu madai haya.

Zaidi ya wakazi 20 wa kambi hiyo hawajulikani walipo, waokoaji walisema, wakionya kuwa idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi.

Hospitali yashambuliwa kwa mizinga

Abu Shouk, ambayo ni makazi ya makumi ya maelfu ya watu waliokimbia makazi yao, imeshambuliwa mara mbili mwezi huu. Shambulio la kwanza liliacha zaidi ya watu 40 wakiwa wamefariki, kwa mujibu wa waokoaji wa awali.

Jumamosi, mizinga ya RSF ilipiga kitengo cha dharura na majeraha cha hospitali moja huko El-Fasher, na kuwajeruhi watu saba, akiwemo mfanyakazi mmoja, daktari aliiambia AFP.