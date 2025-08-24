AFRIKA
2 dk kusoma
Hospitali yapigwa makombora huko Darfur Kaskazini, watu wanane kutekwa nyara
Wanajeshi wa RSF wanadaiwa kushambulia kwa makombora hospitali katika mji unaozingirwa wa Darfur na kuwateka nyara wanawake sita na watoto wawili kutoka kambi ya watu waliokimbia makazi yao.
Hospitali yapigwa makombora huko Darfur Kaskazini, watu wanane kutekwa nyara
RSF, inakabiliwa na mashtaka ya kulipua hospitali huko Kaskazini mwa Darfur na kuteka nyara watu wanane. / Picha: Reuters
24 Agosti 2025

Vikosi vya Haraka vya Kijeshi (RSF) vya Sudan vinadaiwa kushambulia hospitali katika mji wa El-Fasher ulioko Kaskazini mwa Darfur na kuwateka wanawake sita na watoto wawili kutoka kambi ya wakimbizi, kwa mujibu wa waokoaji na daktari waliotoa taarifa Jumapili.

El-Fasher, ambao umekuwa chini ya mzingiro wa RSF kwa zaidi ya mwaka mmoja, ni mji mkubwa wa mwisho magharibi mwa Darfur unaoshikiliwa na jeshi na ni eneo lenye mvutano mkubwa tangu vita vilipoanza Aprili 2023.

Chumba cha Dharura katika kambi ya Abu Shouk karibu na El-Fasher kilisema Jumapili kuwa wapiganaji wa RSF walivamia eneo hilo, wakiteka raia wanane wasio na silaha – wanawake sita, mtoto wa siku 40 na mtoto wa miaka mitatu – na kuwapeleka mahali pasipojulikana. RSF bado haijatoa majibu kuhusu madai haya.

Zaidi ya wakazi 20 wa kambi hiyo hawajulikani walipo, waokoaji walisema, wakionya kuwa idadi halisi inaweza kuwa kubwa zaidi.

Hospitali yashambuliwa kwa mizinga

Abu Shouk, ambayo ni makazi ya makumi ya maelfu ya watu waliokimbia makazi yao, imeshambuliwa mara mbili mwezi huu. Shambulio la kwanza liliacha zaidi ya watu 40 wakiwa wamefariki, kwa mujibu wa waokoaji wa awali.

Jumamosi, mizinga ya RSF ilipiga kitengo cha dharura na majeraha cha hospitali moja huko El-Fasher, na kuwajeruhi watu saba, akiwemo mfanyakazi mmoja, daktari aliiambia AFP.

Zilizopendekezwa

Mashambulizi hayo, ambayo yaliendelea hadi Jumapili asubuhi, "yalisababisha uharibifu katika idara ya dharura, na kutulazimisha kusimamisha shughuli," daktari huyo alisema, akiomba jina lake lisitajwe kwa sababu za usalama.

Hospitali hiyo ni mojawapo ya hospitali tatu pekee zinazofanya kazi katika mji huo.

Njaa

Tangu kupoteza udhibiti wa Khartoum mnamo Machi, RSF imeongeza mashambulizi yake kwenye El-Fasher na kambi zinazozunguka mji huo kwa lengo la kuimarisha udhibiti wake magharibi mwa Sudan.

Abu Shouk ni mojawapo ya kambi tatu nje ya El-Fasher ambapo njaa ilitangazwa mwishoni mwa mwaka 2024.

Umoja wa Mataifa umeonya kuwa njaa inaweza kusambaa hadi mji huo, ingawa ukosefu wa data umekwamisha tangazo rasmi hadi sasa.

Mgogoro huo, ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu, umeibua kile Umoja wa Mataifa unachokiita mgogoro mkubwa zaidi wa ukimbizi na njaa duniani.

CHANZO:AFP
Soma zaidi
Ethiopia yawania kuandaa mkutano wa Umoja wa Mataifa kuhusu tabianchi 2027
Mwanamfalme wa Qatar ataka kuwekeza dola bilioni 21 DRC,serikali ya nchi hiyo imesema
DR Congo yashtumu waasi wa M23 kwa kukiuka haki za binadamu, kulazimisha watu kujiunga nao
Luhaga Mpina: Sirudi CCM ng’o
Uturuki kuzidi uwezo wa meli ya kivita ya Ufaransa 'Charles de Gaulle' - ripoti
Uturuki yatuma msaada wa kibinadamu Afghanistan kufuatia tetemeko la ardhi
Ripoti: Ofisi ya Rais Ruto yatumia zaidi ya dola elfu 15 kwa huduma za uchapishaji kwa siku
Wito wa msaada watolewa baada ya maporomoko ya ardhi kuangamiza kijiji cha Sudan, na kuua watu 1,000
Fidan wa Uturuki inajadili kutambuliwa kwa Palestina, msaada wa Gaza na wenzake wa Oman na Saudi
Shirika la ndege la Uturuki larejelea safari zake kuelekea Misrata nchini Libya baada ya miaka 10
Misheni za kulinda amani za Sudan Kusini, DRC ziko hatarini kutokana na kupunguzwa kwa ufadhili: UN
Umoja wa Mataifa waonya kuhusu hali mbaya Gaza huku kukiwa na vikwazo vya Israel kwa misaada
Mapigano kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini yasababisha vifo vya watu wasiopungua 20
Waziri wa Mambo ya Nje Misri aomba mabadiliko Baraza la Usalama, akemea 'undumakuwili' wa Magharibi
Jumuiya ya Nchi za Kiarabu yaifutia Somalia deni la miaka 38
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us