Kile kinachotia moyo Israel na kuifanya iwe na ujasiri wa kupuuza ni uhalifu wa kivita na ukiukaji wa sheria za kimataifa ambao haujapata adhabu hadi sasa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki imesema, ikitoa maoni kuhusu uthibitisho wa njaa katika eneo la Wapalestina.

Katika taarifa ya Jumamosi, wizara hiyo ilinukuu ripoti iliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kutoka kwa Uainishaji wa Awamu ya Usalama wa Chakula (IPC), ikithibitisha njaa huko Gaza kuanzia Agosti 15 kwa ushahidi wa kutosha, ikisisitiza kwamba ilionyesha tena 'kiwango cha janga la kibinadamu lililosababishwa na sera za mauaji ya kimbari zilizotekelezwa na serikali ya Netanyahu dhidi ya watu wa Palestina huko Gaza.'

Wizara hiyo ilisema kwamba kuhakikisha usitishaji wa mapigano wa kudumu huko Gaza, kuwawajibisha wahusika mbele ya mahakama za kimataifa, na kuweka njia za misaada ya kibinadamu wazi bila kukatizwa ni miongoni mwa wajibu wa msingi wa sheria za kimataifa na ubinadamu.

‘Uturuki itaendelea kuunga mkono kwa uthabiti mapambano halali ya watu wa Palestina,’ taarifa hiyo iliongeza.

‘Janga lililosababishwa na binadamu’

Ripoti ya Uainishaji wa Awamu ya Usalama wa Chakula (IPC) iliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ilithibitisha kwamba njaa sasa rasmi ipo katika Jiji la Gaza na maeneo ya jirani, ikiwathiri takriban watu 514,000, huku makadirio yakionyesha kuongezeka hadi watu 641,000 kufikia mwisho wa Septemba.