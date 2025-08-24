UTURUKI
Uturuki yaonya uhalifu wa kivita usioadhibiwa unachochea uzembe wa Israeli wakati njaa inazidi Gaza
Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki inakutaja ripoti iliyounga mkono na Umoja wa Mataifa ikithibitisha njaa katika Ghaza, ikitaka mara moja ya kudumu ya vita, mikororo ya kibinadamu iliyofunguliwa, na uwajibikaji kwa matendo ya Israeli.
Uturuki yaonya uhalifu wa kivita usioadhibiwa unachochea uzembe wa Israeli wakati njaa inazidi Gaza
Wizara ya Afya Gaza inasema vifo kutokana na njaa vimefikia 281 tangu Oktoba 2023, watoto 114 wakiwemo. / Picha: AP
24 Agosti 2025

Kile kinachotia moyo Israel na kuifanya iwe na ujasiri wa kupuuza ni uhalifu wa kivita na ukiukaji wa sheria za kimataifa ambao haujapata adhabu hadi sasa, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki imesema, ikitoa maoni kuhusu uthibitisho wa njaa katika eneo la Wapalestina.

Katika taarifa ya Jumamosi, wizara hiyo ilinukuu ripoti iliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kutoka kwa Uainishaji wa Awamu ya Usalama wa Chakula (IPC), ikithibitisha njaa huko Gaza kuanzia Agosti 15 kwa ushahidi wa kutosha, ikisisitiza kwamba ilionyesha tena 'kiwango cha janga la kibinadamu lililosababishwa na sera za mauaji ya kimbari zilizotekelezwa na serikali ya Netanyahu dhidi ya watu wa Palestina huko Gaza.'

Wizara hiyo ilisema kwamba kuhakikisha usitishaji wa mapigano wa kudumu huko Gaza, kuwawajibisha wahusika mbele ya mahakama za kimataifa, na kuweka njia za misaada ya kibinadamu wazi bila kukatizwa ni miongoni mwa wajibu wa msingi wa sheria za kimataifa na ubinadamu.

‘Uturuki itaendelea kuunga mkono kwa uthabiti mapambano halali ya watu wa Palestina,’ taarifa hiyo iliongeza.

‘Janga lililosababishwa na binadamu’

Ripoti ya Uainishaji wa Awamu ya Usalama wa Chakula (IPC) iliyoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ilithibitisha kwamba njaa sasa rasmi ipo katika Jiji la Gaza na maeneo ya jirani, ikiwathiri takriban watu 514,000, huku makadirio yakionyesha kuongezeka hadi watu 641,000 kufikia mwisho wa Septemba.

Hii ni mara ya kwanza IPC kutangaza njaa nje ya Afrika. Kundi hilo lilionya kuwa hali ya njaa inatarajiwa kuenea zaidi, kufikia maeneo ya kati na kusini ya Deir al-Balah na Khan Younis kufikia mwisho wa mwezi ujao.

Akirejelea ripoti hiyo, Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alielezea hali hiyo kama 'janga lililosababishwa na binadamu' na 'kushindwa kwa ubinadamu wenyewe,' akisisitiza kwamba njaa si tu kuhusu chakula bali 'kuanguka kwa makusudi kwa mifumo inayohitajika kwa ajili ya maisha ya binadamu. Watu wanakufa kwa njaa. Watoto wanakufa.'

Kulingana na Wizara ya Afya ya Gaza, vifo vinavyohusiana na njaa vimeongezeka hadi 281 tangu Oktoba 2023, ikiwa ni pamoja na watoto 114.

Tangu Machi 2, Israel imefunga njia zote za kuvuka Gaza, ikizuia misaada ya kibinadamu licha ya misafara mikubwa ya misaada kusalia kwenye mpaka.

Kwa ujumla, imeua zaidi ya Wapalestina 62,600 katika eneo hilo tangu Oktoba 2023, na kulifanya lisikalike.

CHANZO:TRT World and Agencies
