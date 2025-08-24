Wahamiaji kumi na wawili hawajulikani waliko baada ya kuruka kutoka kwenye boti walipokuwa wakielekea kwenye visiwa vya Balearic vya Uhispania katika Bahari ya Mediterania, mamlaka zimesema.

Wahamiaji wengine 14 waliokolewa kutoka kwenye chombo hicho kilomita 58 kusini mashariki mwa kisiwa cha Cabrera, maafisa wa eneo hilo walisema Jumamosi.

Wahamiaji waliokolewa waliwaambia maafisa kwamba abiria 12 waliruka kutoka kwenye boti hiyo siku ya Ijumaa, mamlaka za eneo hilo zilisema katika taarifa.

Walinzi wa kiraia wa Uhispania na walinzi wa pwani walikuwa wakitafuta watu waliopotea, ambao walikuwa kutoka Afrika Kaskazini, taarifa hiyo iliongeza.