Walinzi wa raia wa Hispania na walinzi wa pwani wanatafuta watu waliopotea. / Reuters
24 Agosti 2025

Wahamiaji kumi na wawili hawajulikani waliko baada ya kuruka kutoka kwenye boti walipokuwa wakielekea kwenye visiwa vya Balearic vya Uhispania katika Bahari ya Mediterania, mamlaka zimesema.

Wahamiaji wengine 14 waliokolewa kutoka kwenye chombo hicho kilomita 58 kusini mashariki mwa kisiwa cha Cabrera, maafisa wa eneo hilo walisema Jumamosi.

Wahamiaji waliokolewa waliwaambia maafisa kwamba abiria 12 waliruka kutoka kwenye boti hiyo siku ya Ijumaa, mamlaka za eneo hilo zilisema katika taarifa.

Walinzi wa kiraia wa Uhispania na walinzi wa pwani walikuwa wakitafuta watu waliopotea, ambao walikuwa kutoka Afrika Kaskazini, taarifa hiyo iliongeza.

Njia ya uhamiaji kutoka Afrika Kaskazini kuelekea visiwa vya Balearic imeongezeka mwaka huu, kulingana na takwimu za wizara ya mambo ya ndani.

Kufikia Agosti 15, wahamiaji 4,323 walikuwa wamewasili kwenye visiwa hivyo tangu mwanzo wa mwaka, ikilinganishwa na 2,443 katika tarehe hiyo hiyo mwaka 2024 -- ongezeko la asilimia 77.

Kwa upande mwingine, idadi ya wahamiaji wanaowasili kwenye Visiwa vya Canary vya Uhispania katika Bahari ya Atlantiki karibu na Afrika Magharibi imepungua kwa asilimia 46.

CHANZO:TRT World and Agencies
