Zelenskyy wa Ukraine: Uturuki inaweza kuwa mwenyeji wa mazungumzo na Putin wa Urusi
Rais Zelenskyy anashinikiza kuwepo kwa mazungumzo ya moja kwa moja na rais Putin ili kusaidia kumaliza vita vya Urusi nchini Ukraine lakini Waziri wa Mambo ya Nje wa Urusi Sergey Lavrov amesema hakuna ajenda iliyoandaliwa kwa ajili ya mkutano huo.
Zelenskyy amesema mazungumzo yanategemea uratibu na washirika, hasa Marekani, kuishinikiza Urusi. / / AP
26 Agosti 2025

Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy alisema kuwa Uturuki, Mataifa ya Ghuba au nchi za Ulaya zinaweza kuandaa mazungumzo yoyote ambayo anaweza kufanya na Rais wa Urusi Vladimir Putin.

"Sasa, wiki hii kutakuwa na mawasiliano na Uturuki, mawasiliano na Mataifa ya Ghuba na mataifa ya Ulaya ambayo yanaweza kuandaa mazungumzo na Warusi," Zelenskyy alisema Jumanne katika hotuba yake.

"Kwa upande wetu, mambo yatatayarishwa kwa kiwango cha juu zaidi ili kumaliza vita."

Zelenskyy alizungumza wakati katibu mkuu wa ofisi yake, Andriy Yermak, alisema yeye na mkuu wa baraza la usalama la taifa la Ukraine walikuwa nchini Qatar kukutana na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo.

'Kuepuka mazungumzo ya kweli'

Katika matamshi yake, Zelenskyy pia alisema kuwa kusonga mbele kwa mazungumzo kunategemea uratibu na washirika wa Ukraine, hasa Marekani, katika kuhakikisha kuwa shinikizo la kutosha linatolewa kwa Urusi.

Haya, alisema, yamejadiliwa siku ya Jumatatu mjini Kiev na mjumbe wa Marekani Keith Kellogg.

"Kila kitu kinategemea zaidi nia ya viongozi wa dunia, muhimu zaidi Marekani, kuweka shinikizo kwa Urusi," Zelenskyy alisema.

"Urusi inatoa ishara kwamba itaendelea kuepuka mazungumzo ya kweli. Hii inaweza tu kubadilishwa kwa vikwazo vikali, ushuru mkubwa - shinikizo la kweli."

CHANZO:Reuters
