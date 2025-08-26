Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy alisema kuwa Uturuki, Mataifa ya Ghuba au nchi za Ulaya zinaweza kuandaa mazungumzo yoyote ambayo anaweza kufanya na Rais wa Urusi Vladimir Putin.

"Sasa, wiki hii kutakuwa na mawasiliano na Uturuki, mawasiliano na Mataifa ya Ghuba na mataifa ya Ulaya ambayo yanaweza kuandaa mazungumzo na Warusi," Zelenskyy alisema Jumanne katika hotuba yake.

"Kwa upande wetu, mambo yatatayarishwa kwa kiwango cha juu zaidi ili kumaliza vita."

Zelenskyy alizungumza wakati katibu mkuu wa ofisi yake, Andriy Yermak, alisema yeye na mkuu wa baraza la usalama la taifa la Ukraine walikuwa nchini Qatar kukutana na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo.

'Kuepuka mazungumzo ya kweli'