Uturuki siku ya Jumatano ililaani na kukataa matamshi yaliyotolewa na waziri mkuu wa Israel kuhusu matukio ya 1915.

"Tamko la (Benjamin) Netanyahu kuhusu matukio ya 1915 ni jaribio la kutumia matukio mabaya ya zamani kwa sababu za kisiasa," Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki ilisema katika taarifa.

"Netanyahu, ambaye anatakiwa mahakamani kwa kuhusika katika mauaji ya halaiki yaliyofanywa dhidi ya watu wa Palestina, anajaribu kuficha uhalifu ambao yeye na serikali yake wamefanya," ilisema wizara hiyo.

"Tunalaani na kukataa taarifa hio, ambayo haiendani na ukweli wa kihistoria na kisheria," iliongeza.

Uturuki inapinga uwasilishaji wa matukio kama "mauaji ya halaiki," ikiyaelezea kama janga ambapo pande zote mbili zilipata hasara.