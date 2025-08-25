Mamlaka hizo zimesema kuwa angalau Wapalestina 20, wakiwemo wanahabari watano na mtu mmoja wa zima moto, waliuawa na wengine kujeruhiwa Jumatatu katika shambulio la Israeli dhidi ya hospitali ya Nasser huko Khan Younis.

Waliouawa pia ni pamoja na Hussam Al Masri, aliyekuwa mtaalamu wa picha wa shirika la habari la Reuters; Mariam Abu Daqqa, aliyekuwa mwandishi wa habari wa vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo The Independent Arabic na shirika la habari la The Associated Press; Ahmed Abu Aziz kutoka Quds Feed Network, Mohammed Salama wa Al Jazeera na Moaz Abu Taha wa Reuters.

Kwa mujibu wa Anadolu, jeshi la Israeli lililenga ghorofa ya juu ya jengo la dharura linalojulikana kama "ghorofa ya Al-Yassin."

Mamlaka za Gaza zimesema jeshi la Israeli lilipiga makombora mara mbili ghorofa ya nne ya jengo la hospitali, huku shambulio la pili likitokea wakati timu za uokoaji zilipofika kuwahifadhi majeruhi na kuondoa maiti.

Katika shambulio jingine dhidi ya wanahabari, mwandishi wa habari wa Palestina Hassan Douhan aliuawa na jeshi la Israeli huko Khan Younis, na kufikisha idadi ya wanahabari waliouawa Jumatatu kuwa sita.

Nchi kadhaa, mashirika ya haki za binadamu, Umoja wa Mataifa, Shirika la Ushirikiano wa Mataifa ya Kiislamu (OIC) na mashirika ya habari wamekasirika na kulaani shambulio la Israel.

Uturuki

Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alilaani shambulio la Israeli, akisema serikali ya waziri mkuu wa Israeli Netanyahu inaendelea kwa ukatili bila huruma kuharibu kila kitu kinachohusiana na ubinadamu.

Ofisi ya mawasiliano ya rais wa Uturuki ilisema mashambulio ya hivi karibuni ya Israel Gaza ni “shambulio dhidi ya uhuru wa waandishi wa habari na uhalifu mwingine wa kivita.”

“Israel, ambayo inaendelea na ukatili wake bila kuzingatia maadili ya kibinadamu au kisheria, ina imani potofu kwamba inaweza kuzuia ukweli kufichuliwa kupitia mashambulio yake ya mfumo dhidi ya wanahabari,” alisema Burhanettin Duran, Mkuu wa Mawasiliano wa Uturuki, kupitia mtandao wa X.

Marekani

Rais wa Marekani Donald Trump alionyesha kutoridhishwa kwake na mfululizo wa mashambulio ya Israeli dhidi ya hospitali ya Nasser Gaza.

“Sifurahii. Sitaki kuiona,” Trump alisema kwa waandishi wa habari katika Ofisi ya Oval.

Uingereza

Katibu wa Mambo ya Nje wa Uingereza David Lammy alisema alitishiwa na mashambulio ya Israel.

“Nimeshtushwa na shambulio la Israel dhidi ya Hospitali ya Nasser. Raia, wafanyakazi wa huduma za afya na wanahabari wanapaswa kulindwa. Tunahitaji kusitisha mapigano mara moja,” Lammy alisema kwenye mtandao wa X.

Hispania

Hispania ilikashifu shambulio la Israel, ikiuita ni ukiukaji wa “dhahiri” na usio ruhusiwa chini ya sheria za kibinadamu.

“Serikali ya Hispania inalaani shambulio la Israeli dhidi ya Hospitali ya Nasser Gaza, ambalo limesababisha vifo vya wanahabari wanne na raia wasio na hatia,” Wizara ya Mambo ya Nje ya nchi hiyo ilisema katika taarifa.

Ujerumani

Ujerumani ilishtushwa kwa kuuliwa kwa wanahabari, wafanyakazi wa uokoaji, na raia wengine.

“Shambulio hili lazima lichunguzwe,” wizara ya mambo ya nje ilisema kwenye mtandao wa X, na pia kuitaka Israel “kuruhusu mara moja vyombo huru vya habari vya kigeni kupata taarifa na kulinda wanahabari wanaofanya kazi Gaza.”