Saudi Arabia na Misri zimeitaka Israel kusitisha mara moja vita vyake dhidi ya Gaza, huku mataifa yote mawili yakihimiza shinikizo la kimataifa ili kufanikisha usitishaji mapigano na kuhakikisha misaada ya kibinadamu inafikishwa katika eneo hilo lililozingirwa.

Akizungumza katika mkutano wa dharura wa mawaziri wa Shirika la Ushirikiano wa Kiislamu (OIC) uliofanyika Jeddah Jumatatu, Waziri wa Mambo ya Nje wa Saudi Arabia, Mwanamfalme Faisal bin Farhan, alihimiza jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kusitisha ukiukaji wa Israel na kuruhusu misaada ya dharura kuingia Gaza.

"Ni muhimu kufikisha msaada wote wa msingi na msaada kwa watu wa Gaza," alisema, akisisitiza kuwa vitendo vya Israel vinahatarisha zaidi usalama na amani katika eneo hilo.

Faisal Bin Farhan pia alikataa upanuzi wa makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa na kupongeza makubaliano ya kimataifa yanayoongezeka kuhusu suluhisho la mataifa mawili, akisisitiza haki ya Wapalestina kuanzisha taifa huru.

Usitishaji Mapigano

Kwa upande wake, Waziri wa Mambo ya Nje wa Misri, Badr Abdelatty, alihimiza jumuiya ya kimataifa kushinikiza Israel kukubali pendekezo la Gaza lililoungwa mkono na Marekani na kuidhinishwa na Hamas, ambalo linajumuisha usitishaji mapigano wa siku 60 na upatikanaji wa misaada ya kibinadamu bila vikwazo.

Akizungumza katika mkutano wa OIC, Abdelatty alisema zaidi ya malori 5,000 ya misaada yamekwama upande wa Misri kutokana na vizuizi vya Israel, akionya kuwa Gaza inahitaji angalau malori 700 kila siku ili kukidhi mahitaji ya msingi ya wakazi wake milioni 2.4.

Waziri huyo wa Misri aliishutumu Israel kwa kutumia mbinu za njaa na mzingiro kuwafukuza Wapalestina, hali ambayo Misri inakataa vikali, na alilaani matamshi ya Israel kuhusu "Israeli Kubwa" kama ya kiburi na yasiyokubalika.