Go back! Go Back!!. Ni kauli ya hasira aliyotolewa na kijana mmoja dhidi ya polisi waliokuwa wamejihami na silaha wakati wa mojawapo ya maandamano nchini Kenya.

Tangu kuzuka kwa maandamano ya Gen Z mwaka mmoja na miezi kadhaa sasa, kumekuwa na video za kusisimua aghalabu nyengine zikiwashangaza wengi, kuona ujasiri walioonesha vijana hao pindi walipokuwa wakikabiliana na polisi wa kutuliza ghasia.

Binti mmoja alionekana akivutana na polisi na kutaka kumvua barakoa aliyovaa. Huku kijana mwingine akionekana kuwakimbiza polisi kwa panga licha ya kurushiwa mabomu ya kutoa machozi.

Kama hakungekuwa na video mtandaoni kuonyesha haya matukio, wengi wangefikiria ni simulizi ya paukwa pakawa.

Katiba ya Kenya ya 2010 iko wazi juu ya uhuru wa kujieleza

Lakini yaliyotokea wakati wa maandamano ya vijana wa Gen Z yalikuwa ni kuelezea malalamiko yao mengi dhidi ya serikali ikiwemo, ubadhirifu wa fedha za umma, deni kubwa la serikali, nyongeza ya kodi, utekaji wa wanaharakati na mengine mengi.

Ili kuelewa vijana wa Gen Z wameutoa wapi ujasiri huu, inabidi kurudi nyuma takriban miaka kumi na tano iliyopita, wakati wa kupitishwa kwa katiba mpya.

Na ni dhahiri kwamba, ni katiba hiyo mpya ndiyo iliyowapa kinga waandamanaji ya kutoka barabarani na kukabiliana na polisi.

‘‘Katiba lazima ieleweke kama hati inayotoa/kuweka masharti ya kanuni na dhana ambazo hazitekelezeki kivyake katika hati yenyewe,’’ anasema Edward Ndonga, mwanasheria kutoka Kenya.

‘‘Hata hivyo, katiba ya Kenya ya 2010 iko wazi juu ya uhuru wa kujieleza, sio tu inataka usawa lakini inathamini umuhimu wa 'sisi wananchi' katika utawala bora na uzingatiaji wa katiba,’’ Ndonga ameiambia TRT Afrika.

Hatari ya vyombo vya usalama

Mchakato ulikuwa mgumu na wa muda mrefu, ambao hatimaye uliwasilishwa kwa Wakenya walioupitisha katika kura ya maoni kwa asilimia 67. Hii ina maana kuwa yaliyomo yalifikiriwa katika ngazi zote za kitaifa na kuidhinishwa na wengi, kwa hiyo uelewa wake unatarajiwa kuwa mkubwa.

Suala la iwapo haki zimethibitishwa ndani ya katiba sio la kujadiliwa. Haki nyingi zimo hata hii ya kujieleza, kukusanyika na kuandamana.

‘‘Ni katika kutekeleza kwa kikamilifu ndipo kitumbua huingia mchanga. Utawala uliopo mara nyingi hujaribu kugeuza dhana hiyo kwa uhalali wa kisiasa au kufunika sauti zinazopingana na kutoa wito wa uwazi na uwajibikaji kama historia ya hivi majuzi ilivyoonyesha,’’ Ndonga ameiambia TRT Afrika.

Licha ya kujinadi kwa mwamvuli wa haki ya kikatiba ya kujieleza, vijana wengi walijikuta matatani na vyombo vya usalama.

Msimamo usiotetereka

Taswira za kutisha za vijana wa Gen Z wakipigwa marungu au hata kupigwa risasi peupe, zilitilia shaka nguvu ya uhuru huu wa kujieleza.

Madai ya vijana wengi kutekwa na kutoweka kwa sababu ya misimamo yao dhidi ya utawala, na matamshi yao kukashifu serikali kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari, yalisababisha mshtuko sio tu miongoni mwa Wakenya lakini pia jamii ya kimataifa.