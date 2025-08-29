Kampeni za Uchaguzi Mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 29, 2025 nchini Tanzania, zimeanza rasmi. Bila shaka kitakuwa ni kipindi cha panda shuka kwa vyama vya siasa nchini humo ambapo kila chama kitakuwa kinanadi sera zake ili kupata ridhaa ya wananchi.



Kwa mujibu wa Tume Huru ya Uchaguzi nchini Tanzania, jumla ya vyama 18 vinashiriki katika mchakato huo wa kikatiba, ambapo kati ya hivyo, ni vyama 17 ambavyo vimesimamisha mgombea urais, hii ni baada ya mgombea urais kupitia chama cha upinzani ACT Wazalendo kuenguliwa dakika ya mwisho. Ofisi ya Msajili wa Vyama vya siasa nchini humo, imedai uteuzi wa Luhaga Mpina ndani ya ACT Wazalendo ulikiuka taratibu.

Hatua hiyo, imelaaniwa na wengi, wakidai ni njia ya kufinya demokrasia na ofisi hiyo kutumika vibaya kwa lengo la kutotoa fursa sawa kwa vyama vya upinzani.

Punde tu baada ya Tume ya Huru ya Uchaguzi kutangaza kuanza rasmi kwa kipindi cha miezi miwili cha kampeni, mpaka sasa ni chama tawala CCM pekee ndicho kilichoonekana kuzindua rasmi kampeni yake.

Uzinduzi huo, ulifanyika rasmi katika viwanja wa Tanganyika Packers vilivyopo katika eneo la Kawe, jijini Dar es Salaam, ambapo maelfu walifurika katika uzinduzi huo.