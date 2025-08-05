Waliwahi kubezwa kuwa wavivu, wategemezi wa mitandao ya kijamii, na wasiojali siasa. Lakini leo, kizazi cha Gen Z nchini Kenya, kimejidhihirisha kuwa nguvu mpya ya mabadiliko — kikiongoza harakati kubwa za kupinga serikali, kuzua mjadala wa kitaifa, na kuamsha ari ya kizalendo kote nchini.

Maandamano yaliyosababishwa na kupinga Mswada wa Fedha 2024 yameweka historia. Kwa mara ya kwanza katika enzi ya kidijitali, vijana wa umri wa miaka kati ya 16 hadi 26 walijikusanya kwa njia ya mitandao ya kijamii, wakapanga, wakatekeleza, na hatimaye kumshurutisha Rais William Ruto kuondoa mswada huo bungeni.

“Sisi hatungoji. Tunaleta mageuzi sasa hivi,” alisema Anita Barasa maarufu kama Anini, binti wa miaka 17 aliyetoa wito kupitia jukwaa la TikTok, na kusambaa kwa zaidi ya mara 500,000.

Maandamano yaliyoratibiwa mitandaoni

Tofauti na harakati za zamani zilizoongozwa na wanasiasa au wanaharakati maarufu, maandamano haya yalikuwa ya kizazi kipya: hayakuwa na kiongozi rasmi, hayakufadhiliwa, na hayakuzingatia vyama vya siasa.

Badala yake, majukwaa kama TikTok, Instagram, na X (zamani Twitter) yaligeuzwa kuwa vituo vya kutoa elimu za uraia, kurusha matangazo ya moja kwa moja, na kuratibu mikutano.

“Tulitumia TikTok kuelimisha watu kuhusu mswada, siyo tu kupinga, bali kueleza kwanini unatuathiri,” alisema Zaha Indimuli, mshiriki wa maandamano kutoka Nairobi.

Maandamano hayo yaliungwa mkono na mamilioni ya Wakenya, ndani na nje ya nchi. Maeneo zaidi ya 26 yalishuhudia maandamano, huku vijana wakijitokeza kwa wingi kuandamana kwa amani licha ya vitisho vya polisi.

Hasira za kizazi kilichopuuzwa

Vijana wengi wa Gen Z wanakabiliwa na ukosefu wa ajira, gharama kubwa ya maisha, ukosefu wa fursa, na mzigo wa madeni ya taifa usiowahusu moja kwa moja.

“Hatuwezi kubeba mizigo yenu milele. Tumefika mwisho,” aliandika mmoja wa wanaharakati mtandaoni.

Kwa mujibu wa mashirika ya haki za kibinadamu, watu wapatao 36 walipoteza maisha mwezi Julai 2025, huku jeshi la polisi nchini humo, likituhumiwa kwa kutumia nguvu kupita kiasi.

Picha za vijana waliouawa au kukamatwa zilizunguka mitandaoni na kuibua hasira zaidi.

Sauti ya vizazi vingine

Ingawa Gen Z walikuwa msitari wa mbele, walipata uungwaji mkono kutoka kwa vizazi vingine.