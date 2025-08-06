AFRIKA
1 dk kusoma
ACT Wazalendo yapendekeza majina ya wagombea urais Tanzania bara na Zanzibar
Ama kwa upande wa Zanzibar, Othman Masoud Othman, ambae ndie Makamu wa Rais wa Kwanza wa sasa Zanzibar, amependekezwa kugombea nafasi ya Urais.
ACT Wazalendo yapendekeza majina ya wagombea urais Tanzania bara na Zanzibar
ACT Wazalendo yachagua majina ya wagombea urais. Picha/ACT Wazalendo / TRT Afrika Swahili
6 Agosti 2025

Chama cha upinzani nchini Tanzania ACT Wazalendo, kupitia Halmashauri Kuu yake, kimependekeza majina ya wagombea wa Urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Urais wa Zanzibar.

Kwa Tanzania Bara, waliopendekezwa ni Aaron Kalikawe na Luhanga Mpina.

Ama kwa upande wa Zanzibar, Othman Masoud Othman, ambae ndie Makamu wa Rais wa Kwanza wa sasa Zanzibar, amependekezwa kugombea nafasi ya Urais.

Majina hayo, yatawasilishwa katika Mkutano Mkuu wa Taifa kwa ajili ya kupigiwa kura.

Inapendekezwa

Ikumbukwe kuwa, haya ni maandalizi ya vyama mbali mbali vya kisiasa nchini humo ya kuchagua viongozi wao katika nafasi ya urais, ubunge na udiwani watakao peperusha bendera za vyama vyao kuelekea Uchaguzi Mkuu wa Oktoba 29.

Tayari Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania imetenga Agosti 9-27 kama tarehe za utoaji fomu kwa wagombea wa kiti cha urais na makamu, huku Agosti 14-27 zikiwa ni siku za utoaji fomu kwa wagombea wa ubunge na udiwani.

Kwa mujibu wa Tume hiyo, Agosti 27 ni siku ya kurudisha fomu kwa wagombea wote.

Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us