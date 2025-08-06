Chama cha upinzani nchini Tanzania ACT Wazalendo, kupitia Halmashauri Kuu yake, kimependekeza majina ya wagombea wa Urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Urais wa Zanzibar.

Kwa Tanzania Bara, waliopendekezwa ni Aaron Kalikawe na Luhanga Mpina.

Ama kwa upande wa Zanzibar, Othman Masoud Othman, ambae ndie Makamu wa Rais wa Kwanza wa sasa Zanzibar, amependekezwa kugombea nafasi ya Urais.

Majina hayo, yatawasilishwa katika Mkutano Mkuu wa Taifa kwa ajili ya kupigiwa kura.