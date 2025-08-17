Wakati Morocco na DRC wanaingia uwanja wa Nyayo jijini Nairobi leo, sio tu kutafuta alama 3 za ushindi, bali lazima waweke wazi nani fahali mweupe kati yao.

Pande zote mbili ni mabingwa wa zamani, zote zikiwa zimefungana kwa pointi sita, na zote zikiwa zimebeba uzito wa matarajio kutoka kwa mashabiki wanaotaka kujua nani mwenye nguvu.

Kwa Morocco, sare itatosha kuhakikisha inafuzu kwa robo fainali.

Kwa DR Congo, Lazima wapate ushindi. Na mizani hii ndio inyofanya mechi ya Jumapili kuwa mojawapo y amechi kali zaidi zitakaandaliwa.

Simba wa Atlas wanaingia kwenye mechi wakijua wana chaguzi mbili: kushinda au sare.

Yoyote kati ya mawili hayo itawahakikishia kufuzu kwa raundi inayofuata, lakini kocha mkuu Tarek Sektioui anasisitiza kuwa yeye anataka ushindi tu.