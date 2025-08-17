MICHEZO
2 dk kusoma
DRC na Morocco, fahali wawili waliolingana nguvu wajitosa dimbani leo kuamua mbichi na mbivu -CHAN
Wote wawili ni mabingwa mara mbili wa kombe hili, wote wana alama sita kufikia sasa na wote mebeba uzito wa matarajio kutoka kwa mashabiki nyumbani kuona watafikia wapi mwisho wao.
DRC na Morocco, fahali wawili waliolingana nguvu wajitosa dimbani leo kuamua mbichi na mbivu -CHAN
DRC v Morocco - nani fahali mweupe wa CHAN / CAF
17 Agosti 2025

Wakati Morocco na DRC wanaingia uwanja wa Nyayo jijini Nairobi leo, sio tu kutafuta alama 3 za ushindi, bali lazima waweke wazi nani fahali mweupe kati yao.

Pande zote mbili ni mabingwa wa zamani, zote zikiwa zimefungana kwa pointi sita, na zote zikiwa zimebeba uzito wa matarajio kutoka kwa mashabiki wanaotaka kujua nani mwenye nguvu.

Kwa Morocco, sare itatosha kuhakikisha inafuzu kwa robo fainali.

Kwa DR Congo, Lazima wapate ushindi. Na mizani hii ndio inyofanya mechi ya Jumapili kuwa mojawapo y amechi kali zaidi zitakaandaliwa.

Simba wa Atlas wanaingia kwenye mechi wakijua wana chaguzi mbili: kushinda au sare.

Yoyote kati ya mawili hayo itawahakikishia kufuzu kwa raundi inayofuata, lakini kocha mkuu Tarek Sektioui anasisitiza kuwa yeye anataka ushindi tu.

Zilizopendekezwa

"Hii ni mechi muhimu sana kwetu na nia yetu ni kuingia robo fainali. Ushindi ndio tu tunatafuta. Wachezaji wetu wamesalia kitaaluma, wamejitolea sana kupata ushindi dhidi ya mpinzani mgumu sana," Sektioui alisema.

Wakati Morocco iko katika fursa nzuri ya kuwa na chaguo mbili, dhamira ya DR Congo ni moja kwa moja: lazima washinde. Kocha mkuu wa Leopards Otis Ngoma anaelewa hatari inayowakumba.

"Si mechi rahisi. Hawa ni mabingwa wawili wa zamani wanakutana na kuna mengi hatarini. Zaidi ya hayo siku hii, tuna tikiti ya robo fainali ya kucheza," kocha wa DR Congo Ngoma alisema.

Pambano la Jumapili katika uga wa Nyayo Stadium sio tu wa kupima ustadi na mbinu ya mafahali hao bali pia nguvu ya kiakili na uvumilivu.

Huku vigogo wawili wa soka barani Afrika wakigongana, ni mmoja pekee ndiye atakayeibuka na uhakika wa kutinga hatua ya nane bora.

CHANZO:TRT Swahili
Soma zaidi
Mkutano wa Trump-Putin unatoa 'msukumo mpya' wa kumaliza vita vya Urusi na Ukraine: Erdogan
Uturuki inatuma salamu za rambirambi kufuatia maafa makubwa ya mafuriko Pakistan
Kamati ya Wakristo wa Palestina inasema Israel inatekeleza uchokozi 'usio kifani' dhidi ya makanisa
Trump na Putin watangaza hatua nzuri katika mkutano wa kilele wa Alaska bila makubaliano ya Ukraine
Kisukuku cha asili cha Ethiopia Lucy kinaelekea Ulaya huku kukiwa na wasiwasi wa usalama wake
'Gaza haina muda wa kupoteza': Erdogan atoa wito kuchukuliwa hatua za haraka ili kuzuia maangamizi
Erdogan anashutumu magharibi kwa unafiki kuhusu mauaji ya kimbari yanayofanywa na Israel huko Gaza
Afrika Kusini yaanza mjadala wa taifa kutafuta suluhu ya matatizo
Umoja wa Afrika wataka ulimwengu kutumia ramani ya dunia inayoonyesha ukubwa halisi wa Afrika
Erdogan, Rutte wazungumzia Ukraine na mkutano unaotarajiwa kati ya Trump na Putin
Mahakama Kenya yapigia msumari sheria ya kustaafu miaka 60
Hospitali ya Nairobi nchini Kenya matatani kufuatia mvutano wa uongozi
Zaidi ya mataifa 30 yahimiza kusitishwa kuzingirwa kwa mji wa El Fasher nchini Sudan
Watu wasiopungua 25 wamefukiwa kwenye mgodi mmoja kaskazini mwa Tanzania
Kuridhia kwa serikali ya Eswatini kupokea waliotimuliwa Marekani kwapinga mahakamani
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us