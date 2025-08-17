Kwa Kenya, tayari imefuzu robo-fainali, lakini pambano la mwisho la Kundi A Jumapili dhidi ya Zambia ni zaidi ya nafasi katika nane bora.

Mechi hii wanataka kuitumia kudhibiti ubabe wao katika ardhi ya nyumbani, kuimarisha kupanda kwao chini ya Benni McCarthy, na kunyamazisha mashaka yoyote kuhusu uwezo wao wa kuwania ubingwa wa CHAN 2024.

Harambee Stars inasalia kileleni mwa Kundi A ikiwa na pointi saba, mbele ya Morocco na DR Congo, na itataka kumaliza bila kufungwa mbele ya Uwanja wa Kimataifa wa Michezo wa Moi, Kasarani.

McCarthy anasisitiza kwamba wachezaji wake lazima waangalie pambano hilo kama zaidi ya utaratibu tu.

"Nawapongeza sana wachezaji, lakini sasa, tunataka kutoa tamko kwa kushinda ili mtu yeyote asiseme ni kwa bahati. Ilikuwa ni kwa bidii na uvumilivu kutoka kwa timu na kila mtu." anasema Kocha wa Harambee Stars.