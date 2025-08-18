MICHEZO
2 dk kusoma
Kenya yaipepeta Zambia kujithibitishia ubabe wa Kundi A
Kipigo cha Kenya kinamaanisha Zambia wamebanduliwa bila hata pointi moja katika michuano hii huku Kenya wakijiwekea miadi ya robo fainali na Madagascar
Ushindi wa Kenya umeiweka juu ya Kundi A huku ukiibwaga Zambia nje ya mashindano /CAF
18 Agosti 2025

Kenya ilithibitisha ubabe wao katika Kundi A la Ubingwa wa CHAN 2024 baada ya ushindi mnono wa 1-0 dhidi ya Zambia kwenye Uwanja wa Kimataifa wa Michezo wa Moi, Kasarani Jumapili.

Bao kali la Ryan Ogam katikati mwa kipindi cha pili lilihakikisha Harambee Stars walimaliza bila kushindwa katika kilele cha kundi, huku Zambia wakitoka kinyang'anyiro hicho bila pointi hata moja.

Huku Morocco ikiizaba DR Congo 3-1 katika mchuano huo huo, Kenya na Morocco zilifuzu hadi robo fainali, na kuwaacha Leopards kukwama katika nafasi ya tatu.

Kenya itasalia jijini Nairobi kucheza na Madagascar katika robo fainali siku ya Ijumaa huku Morocco ikisafiri kumenyana na Tanzania katika mechi nyingine nane za mwisho.

Wagombeaji wakuu wa taji

Mechi hiyo ilisawazishwa vyema hadi dakika ya 75, wakati mchezaji wa akiba Boniface Muchiri alipopata nafasi upande wa kulia na kutoa mkwaju wa kijanja ndani ya eneo hilo.

Ogam alidhibiti vyema kabla ya kumpita Charles Kalumba kwa utulivu katika lango la Zambia na kupeleka umati wa watu 27,000 wa Nairobi kwenye unyakuo.

Zilizopendekezwa

Bao hilo lilikuwa zawadi kwa Kenya kuendelea kumiliki mpira na kutengeneza nafasi kadhaa ambazo ama zilizuiwa au kukataliwa na Kalumba, ambaye alikuwa na jioni ya kipekee licha ya kushindwa kwa timu yake.

Kwa kocha Benni McCarthy, matokeo yalikuwa zaidi ya kufuzu. Ikiwa tayari imehakikishiwa nafasi ya robo fainali, Kenya iliingia kwenye kinyang'anyiro hicho ikiwa imedhamiria kusisitiza sifa zao kama wagombeaji wakuu wa taji.

‘Juu ya mlima’

"Wakati kila mtu aliposema Kundi la Kifo, labda tungekuwa na pointi sifuri baada ya mechi nne, lakini tulijikuta tumekaa juu ya mlima, na sasa tunataka kufurahia mtazamo huo juu ya mlima huo," McCarthy alisema kabla ya kuanza.

Kenya tayari ilikuwa imezishinda Morocco na DR Congo mapema katika kundi hilo, matokeo ambayo yaliwafanya kuwa mshangao wa michuano hiyo.

Kwa ushindi wa Kenya na Morocco kupepeta DR Congo, Harambee Stars imeongoza Kundi A ikiwa na pointi 10, Morocco ikifuatia kwa karibu ikiwa na tisa, huku sita za DR Congo hazitoshi kusonga mbele.

Angola ilimaliza katika nafasi ya nne kwa pointi nne, na Zambia ikatoka mkiani bila pointi moja.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
