Kenya ilithibitisha ubabe wao katika Kundi A la Ubingwa wa CHAN 2024 baada ya ushindi mnono wa 1-0 dhidi ya Zambia kwenye Uwanja wa Kimataifa wa Michezo wa Moi, Kasarani Jumapili.

Bao kali la Ryan Ogam katikati mwa kipindi cha pili lilihakikisha Harambee Stars walimaliza bila kushindwa katika kilele cha kundi, huku Zambia wakitoka kinyang'anyiro hicho bila pointi hata moja.

Huku Morocco ikiizaba DR Congo 3-1 katika mchuano huo huo, Kenya na Morocco zilifuzu hadi robo fainali, na kuwaacha Leopards kukwama katika nafasi ya tatu.

Kenya itasalia jijini Nairobi kucheza na Madagascar katika robo fainali siku ya Ijumaa huku Morocco ikisafiri kumenyana na Tanzania katika mechi nyingine nane za mwisho.

Wagombeaji wakuu wa taji

Mechi hiyo ilisawazishwa vyema hadi dakika ya 75, wakati mchezaji wa akiba Boniface Muchiri alipopata nafasi upande wa kulia na kutoa mkwaju wa kijanja ndani ya eneo hilo.

Ogam alidhibiti vyema kabla ya kumpita Charles Kalumba kwa utulivu katika lango la Zambia na kupeleka umati wa watu 27,000 wa Nairobi kwenye unyakuo.