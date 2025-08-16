Kuongezeka kwa usalama ndani na karibu na Viwanja

Mashabiki walio na tikiti halali za mechi ya Kielektroniki pekee ndio wataruhusiwa kuingia katika uwanja wa Kasarani, huku mashabiki wasio na tikiti wakihimizwa kuzuru Maeneo hayo ya Mashabiki yaliyotengwa.

Kenya imejikuta lawamani mara kadhaa baada ya mechi kwa kupigwa faiani kubwa na CAF kutokana na utovu wa nidamu wa mashabiki wake pamoja na kuvunjwa itifaki na kuhatarisha maisha ya watu uwanjani kwa mkanyagano.

CAF imeitoza Kenya zaidi ya dola elfu 60 kufikia sasa kulingana na sera ya nidhamu ya uwanjani.

Pia Kenya imepokea onyo kali kuwa ikiwa tabia hii haikukomeshwa basi watalazimika kuhamishiwa mechi zao hadi maeneo mengine na mashabiki kufungiwa nje.

Mechi ijayo ya Kenya dhidi ya Zambia Jumapili ni muhimu kwani iwapo Kenya itashinda, itajithibitishia uongozi wa Kundi lao la kifo, Kundi A. Hata hivyo kufuatia mechi za Morocco kuifunga Zambia 3-1 na DRC kuifunga Angola 2-0.

Liwalo ni liwe, timu hiyo ya Afrika Mashariki imeshajikatia tikiti a robo fainali, ikiwa ndio mara ya kwanza kushiriki na kupenya.