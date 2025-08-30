Abdou Abdel Mefire wa Kamerun ameteuliwa kuwa mwamuzi wa Fainali ya Jumla ya Nishati ya Mataifa ya Afrika (CHAN) PAMOJA 2024 kati ya Morocco na Madagascar uga wa Kimataifa wa Michezo wa MOI, Kasarani, Nairobi Jumamosi, 30 Agosti 2025.

Akiwa na umri wa miaka 29 pekee, Mefire ndiye mwamuzi mwenye umri mdogo zaidi katika CHAN ya mwaka huu, akisisitiza kupanda kwake kwa kasi kama mmoja wa maafisa wa kutumainiwa zaidi barani.

Kupanda kwake katika safu ya waamuzi tayari kumetambuliwa kimataifa, huku FIFA ikithibitisha kuchaguliwa kwake kwa Kombe la Dunia la FIFA U17 linalokuja nchini Qatar baadaye mwaka huu.

Mefire, ambaye amehudumu katika jukwaa la kimataifa tangu 2019, amejijengea sifa ya utulivu, mwenye uthabiti, makali na imara chini ya shinikizo.

Usimamizi wake wa mechi katika miji ya Nairobi, Kampala, na Dar es Salaam wakati wa michuano hiyo umetambuliwa na kumfanya atajwe Fainali ya CHAN.

Akizungumza baada ya kuteuliwa, Mefire alieleza fahari yake kwa kukabidhiwa jukumu la kuchezesha moja ya mechi za kifahari zaidi barani Afrika.

"Kuteuliwa kuwa mwamuzi wa fainali hii ni heshima kubwa na ni jambo la kujivunia, hasa kutokana na ukubwa wa mchezo," alisema.

Mefire alikubali uzito wa matarajio ambayo huja na miadi kama hiyo lakini alisisitiza utayari wake kwa changamoto.