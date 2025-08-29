Wanaingia kwenye uwanja wa Moi Kasarani Agosti 30 kama mabingwa mara mbili wa michuano ya CHAN, wakiwa wametwaa ndoo hiyo mwaka 2018 na 2020.

Kwa taarifa yako tu, Morocco wanashika nafasi ya 12 kwa ubora wa soka duniani, na nafasi ya kwanza barani Afrika, wakidhihirisha ubabe wao wa kusakata kabumbu.

Morocco ndiyo timu anayotokea beki namba mbili ya PSG, Achraf Hakimi na super sub wa Real Madrid, Brahim Diaz.

Katika safari yao ya CHAN, Morocco walianza kwa kuifunga Angola bao 2-0 kabla ya kuduwazwa na Harambee Stars kwa kukubali nyavu yao kutikiswa mara moja bila majibu.