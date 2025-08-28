Licha ya kuwa vinara wa mashindano ya barani Afrika wakiwa na mataji kumi, Malkia Strikers wamekuwa hawafanyi vizuri katika jukwaa la Dunia.

Siku ya Jumatano waliishinda Vietnam kwa seti 3-0 (25-23, 25-22, 25-18) kuwafanya wapate ushindi wao wa tatu katika mechi kumi walizocheza mashindano ya Dunia.