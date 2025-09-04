Serikali ya Rwanda, kwa ushirikiano na Shirika la Barabara na Madaraja la China (CRBC), inaanza safari ya kwanza kabisa barani Afrika ya teksi za ndege za kielektroniki zinazojiendesha zenyewe.

Uvumbuzi umefanyika katika Mkutano wa Kilele wa Aviation Africa 2025, unaofanyika Kigali kuanzia Septemba 4-5.

Kulingana na taarifa kutoka Wizara ya Miundombinu ya Rwanda EHang, kampuni ya teknolojia ya usafiri wa anga ya mijini, imeshirikiana na CRBC kupanua uwepo wake katika soko la kimataifa kwa ajili ya kuzindua kwa mafanikio safari ya kwanza kabisa ya ndege yake ya EH216-S ya kuruka na kutua ya kielektroniki (eVTOL) barani Afrika.