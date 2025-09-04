Gavana wa Benki Kuu ya Ethiopia Mamo Mihretu alisema Jumatano kuwa anaacha kazi, baada ya kuiongoza Benki hiyo kupitia mageuzi ya kina ya uchumi ikiwa ni pamoja na mzunguko wa sarafu ya birr.

Waziri Mkuu Abiy Ahmed alimteua Mamo kuwa Gavana wa Benki ya Taifa ya Ethiopia, NBE mnamo Januari 2023.

Haikuweza kufahamika mara moja iwapo amejiuzulu kwa hiari au ameshurutishwa.

Katika ujumbe wa kumuaga, Mamo alisema anaacha utumishi wa umma "ili kufanya fursa nyengine na kukabiliana na changamoto nyengine," akielezea wakati wake serikalini kama "heshima na chanzo cha kuridhika."

Chini ya uongozi wa Mamo, NBE ilianzisha uhuru zaidi, ilifungua sekta ya fedha kwa benki za kigeni, na kupata dola bilioni 10.5 za ufadhili wa nje, Mamo alisema katika taarifa yake kwenye X.

Tangu aingie madarakani mwaka wa 2018, Abiy amekuwa akijaribu kuukomboa uchumi wa Ethiopia ambao hadi sasa unadhibitiwa vikali. Ofisi ya Waziri Mkuu haikujibu maombi ya maoni.