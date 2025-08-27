AFRIKA
Zambia yagundua zumaridi ya Kipekee ya karati 11,685
Zumaridi ya karati 11,685 (kilo 2.3) imepatikana nchini Zambia, kampuni ya uchimbaji madini ilisema.
Zumaridi ya kilo 2.3 iligunduliwa Zambia mwishoni mwa Agosti 2025. / TRT Afrika English
27 Agosti 2025

Jiwe la zumaridi lenye uzito wa karati 11,685 (kilo 2.3) limegunduliwa nchini Zambia, kampuni moja ya uchimbaji imetangaza.

“Kwa uzito wa karati 11,685, Imboo (nyati) ni jiwe la thamani la hivi karibuni na kubwa zaidi lililogunduliwa katika Mgodi wa Kagem (Kagem), unaoaminika kuwa mgodi mmoja mkubwa zaidi wa kuzalisha zumaridi duniani,” Gemfields ilisema katika taarifa yake.

Imboo iligunduliwa katika shimo la Chama la Kagem mnamo Agosti 3, 2025 na mtaalamu wa jiolojia Dharanidhar Seth, ambaye ana uzoefu wa zaidi ya muongo mmoja, pamoja na Justin Banda, mchongaji stadi ambaye amekuwa muhimu katika kugundua mawe mengi ya thamani.

Hapo awali katika Kagem, jiwe la Insofu (tembo) lenye karati 6,225 liligunduliwa mwaka 2010, Inkalamu (simba) lenye karati 5,655 mwaka 2018, na Chipembele (kifaru) lenye karati 7,525 lilipatikana mwaka 2021.

Kuuza katika mnada nchini Thailand

“Kwa uzito wa kilo 2.337, Imboo ni jiwe kubwa zaidi la thamani la ubora wa kipekee lililogunduliwa hadi sasa katika Kagem,” Gemfields ilisema, ikiongeza kuwa Imboo itatambulishwa katika mnada wake wa hivi karibuni wa mawe ya zumaridi ya ubora wa juu (utakaofanyika Bangkok, Thailand), kuanzia Agosti 25 hadi Septemba 11, 2025, huku mapato yote ya mauzo yakirejeshwa Zambia.

CHANZO:AA
