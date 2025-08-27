AFRIKA
1 dk kusoma
Sudan inaripoti maambukizi 1,200 mapya ya kipindupindu na vifo 36 ndani ya wiki moja
Idadi ya wagonjwa wa kipindupindu katika nchi hiyo ya Afrika ilipanda hadi kufikia 102,831, ikiwa ni pamoja na vifo 2,561 tangu kuzuka kwa Agosti 2024.
Wagonjwa wa kipindupindu wanapokea matibabu katika kambi ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo lenye vita la Darfur, magharibi mwa Sudan. / / AFP
27 Agosti 2025

Wizara ya Afya ya Sudan ilitangaza Jumanne kwamba ilirekodi maambukizi mapya ya kipindupindu 1,210, pamoja na vifo 36, ndani ya wiki moja.

Katika taarifa yake, wizara hiyo ilisema maambukizi hayo mapya yalifikisha jumla ya maambukizi ya kipindupindu kufikia 102,831, ikijumuisha vifo 2,561 tangu kuzuka kwake Agosti 2024, hata hivyo yalipungua katika baadhi ya majimbo na kuongezeka kwa mengine, bila kutaja ni yapi, taarifa iliongeza.

Mnamo Agosti 6, Shirika la Afya Duniani (WHO) lilithibitisha maambukizi ya kipindupindu katika majimbo yote 18 ya Sudan.

Maafa ya kiafya nchini Sudan yanakuja wakati vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi na vikosi vya RSF vilivyoanza tangu Aprili 2023.

Mzozo huo umesababisha makumi ya maelfu ya watu kupoteza maisha na mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao.

