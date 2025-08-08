Huduma ya Polisi nchini Uganda imetoa masharti mapya kwa mashabiki wakati wa michuano ya kikanda ya soka ya CHAN 2024 ambayo inafanyika katika uwanja wa Taifa wa Mandela , namboole nchini humo.

“ Ili kuhakikisha matumizi salama na ya kufurahisha kwa kila mtu, bidhaa zifuatazo haziruhusiwi kabisa ndani ya majengo ya uwanja: vuvuzela, filimbi, chupa za glasi, na makopo na fataki.” imesema katika taarifa.

Inasema kuwa ilifanya mkutano wa pamoja na kamati ya kuandaa michuano hiyo nchini, na wawakilishi wa shirkisho la soka la CAF, kwa ajili ya kuimarisha usalama kwa michezo zilizosalia.