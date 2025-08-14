AFRIKA
1 dk kusoma
Air Tanzania mbioni kuanza safari za Dar es Salaam-Lagos
Hii ni baada ya shirika hilo kupata kibali cha safari hizo kutoka serikali ya Nigeria.
Air Tanzania mbioni kuanza safari za Dar es Salaam-Lagos
Air Tanzania ikiwa angani katika moja ya safari zake./Picha:@AirTanzania
14 Agosti 2025

Shirika la Ndege la Tanzania (ATCL) liko mbioni kuanza safari za Dar es Salaam hadi Lagos kufuatia kupewa kwa kibali maalumu kutoka serikali ya Nigeria.

Kulingana na Katibu Mkuu wa Wizara ya Mambo ya anga ya Nigeria, Ibrahim Abubakar Kana, kibali cha kuiruhusu Air Tanzania kutua nchini humo.

Kibali hicho kitarahisisha ufanisi, kuboresha usalama na kuongeza ushirikiano wa safari za anga kati ya Tanzania na Nigeria.

Zilizopendekezwa

“Hii ni hatua muhimu katika ukuzaji wa ushirikiano wa safari za anga na itaongeza weledi zaidi katika eneo hilo,” alisema.

Kulingana na Kana, hatua hiyo inaendena na jitihada za Nigeria za kukuza utangamano wa kikanda na kuimarisha ushirikiano wa kibiashara barani Afrika.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
Soma zaidi
Mkutano wa Trump-Putin unatoa 'msukumo mpya' wa kumaliza vita vya Urusi na Ukraine: Erdogan
Uturuki inatuma salamu za rambirambi kufuatia maafa makubwa ya mafuriko Pakistan
Kamati ya Wakristo wa Palestina inasema Israel inatekeleza uchokozi 'usio kifani' dhidi ya makanisa
Trump na Putin watangaza hatua nzuri katika mkutano wa kilele wa Alaska bila makubaliano ya Ukraine
Kisukuku cha asili cha Ethiopia Lucy kinaelekea Ulaya huku kukiwa na wasiwasi wa usalama wake
'Gaza haina muda wa kupoteza': Erdogan atoa wito kuchukuliwa hatua za haraka ili kuzuia maangamizi
Erdogan anashutumu magharibi kwa unafiki kuhusu mauaji ya kimbari yanayofanywa na Israel huko Gaza
Afrika Kusini yaanza mjadala wa taifa kutafuta suluhu ya matatizo
Umoja wa Afrika wataka ulimwengu kutumia ramani ya dunia inayoonyesha ukubwa halisi wa Afrika
Erdogan, Rutte wazungumzia Ukraine na mkutano unaotarajiwa kati ya Trump na Putin
Mahakama Kenya yapigia msumari sheria ya kustaafu miaka 60
Hospitali ya Nairobi nchini Kenya matatani kufuatia mvutano wa uongozi
Zaidi ya mataifa 30 yahimiza kusitishwa kuzingirwa kwa mji wa El Fasher nchini Sudan
Watu wasiopungua 25 wamefukiwa kwenye mgodi mmoja kaskazini mwa Tanzania
Kuridhia kwa serikali ya Eswatini kupokea waliotimuliwa Marekani kwapinga mahakamani
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us