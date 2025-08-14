Maziko Matemba, mwanaharakati wa afya ya jamii kutoka Blantyre, Malawi, amewahi kutembelea Marekani mara saba katika kipindi cha miaka kumi iliyopita.

Kila ziara yake imekuwa kwa sababu za kitaaluma. Hata mara moja hakuwahi kukaa kupita muda wa viza yake.

Kwa mujibu wa sheria mpya za uhamiaji za Marekani, zinazolenga kudhibiti ukiukaji wa viza kwa wageni kutoka nchi fulani, safari yake ijayo inaweza kumgharimu ada ya ziada ya dola 15,000 kabla hata hajapanda ndege.

Hii ni zaidi ya kipato cha miaka mingi cha raia wengi wa nchi hii ya kusini mwa Afrika yenye watu zaidi ya milioni 21.

Nje ya ofisi kuu ya uhamiaji Malawi mjini Blantyre, maombi mengi ya pasipoti kwa watu wanaopanga kusafiri Marekani yamekumbwa na mshtuko mkubwa, wakiona kanuni hii kama njia ya kuwapandishia watu gharama ambayo tayari iko juu.

Utambuzi usiozingatia haki

Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetangaza kuwa sheria mpya, itakayoanza kutumika Agosti 20, inahusu raia wanaosafiri kwa pasipoti za Malawi au Zambia.

Sheria hiyo inasema kuwa mtu yeyote "anayekubalika kwa viza aina ya B1/B2 lazima awasilishe dhamana ya $5,000, $10,000, au $15,000, kulingana na maamuzi wakati wa mahojiano ya kutafuta viza."

Wasafiri wa mara kwa mara kutoka Malawi na Zambia — na si tu kwenda Marekani — wanaonyesha kushangazwa na mamlaka za Marekani kuifanya dhana hii kuwa kila mgeni anayetoka nchi zao anakiuka sheria za viza.

Wanahisi ni dharau kutambua, kuwa si kila Mmalawi au Mzambia anayeenda Marekani kwa kazi, likizo au kutembelea familia na marafiki anataka kukaa zaidi ya muda wake.

Matemba anabainisha kuwa “dola 15,000 ni kiasi kikubwa hata kwa serikali kutumia kwa mtu anayeenda Marekani kama mwakilishi wa nchi.”

Kuna ziara nyingi rasmi zinazohitaji uwakilishi wa serikali ya Malawi, ikiwa ni pamoja na mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.

Sera hii imebadilisha ada ya viza iliyokuwa dola 185 kuwa kizuizi kigumu sana kifedha.

Tiketi za kurudi za daraja la chini kutoka uwanja wa ndege wa Chileka Blantyre kwenda uwanja wa ndege wa JFK New York zinagharimu takriban dola 2,000 kwa sasa, na bei kama hizo kutoka uwanja wa ndege wa Kenneth Kaunda Lusaka, Zambia.

Marufuku yasio moja kwa moja

Wataalamu wanasema sheria hii ni marufuku halali ya viza iliyofichwa kama kisingizio cha usalama.

Baraza la Uhusiano wa Marekani na Waislamu (CAIR) limepinga hatua hii kama ya ubaguzi, likieleza kuwa ni aina ya unyonyaji na "ushambuliaji wa kisheria."

"Hii sio kuhusu usalama wa taifa," anasema Robert McCaw, mkurugenzi wa masuala ya serikali wa CAIR. "Ni kuhusu kutumia sera za uhamiaji kama silaha ya kunyang’anya wageni dhaifu, kuadhibu nchi zisizo maarufu, na kubadilisha ukaribishaji wa Marekani kuwa kizuizi cha malipo."