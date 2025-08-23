Mwendesha mashtaka wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo siku ya Ijumaa aliomba hukumu ya kifo kwa Rais wa zamani Joseph Kabila, ambaye anashitakiwa bila kuwepo mahakamani katika kesi ya uhaini inayojumuisha mashtaka ya uhalifu wa kivita yanayohusiana na utawala wake wa takriban miaka 20 wa taifa hilo la Afrika ya kati.
Kabila, ambaye aliongoza Congo kutoka 2001 hadi 2019, amekuwa akikabiliwa na kesi tangu Julai, akishtakiwa kwa uhalifu wa kivita, mauaji na ubakaji.
Alichukua madaraka akiwa na umri wa miaka 29 - baada ya babake na Rais wa zamani Laurent Kabila kuuawa - na kuongeza muda wake kwa kuchelewesha uchaguzi kwa miaka miwili baada ya muhula wake kumalizika mnamo 2017.
Pia anashutumiwa na serikali ya Kongo kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 ambao wameteka miji na miji mikubwa mashariki mwa nchi hiyo katika miezi iliyopita.
Kinga ya rais imefutwa
Kabila alikuwa uhamishoni wa kujitakia tangu 2023 hadi Aprili, alipowasili katika mji unaodhibitiwa na waasi wa Goma kufuatia kutekwa kwake katika mashambulizi ya haraka ya waasi.
Kinga ya rais Kabila ilifutwa mwezi Mei. Kwa sasa hajulikani alipo.
Mahakamani siku ya Ijumaa, Jenerali Lucien René Likulia anayewakilisha mwendesha mashtaka pia aliomba, pamoja na hukumu ya kifo, kifungo cha miaka 20 kwa madai ya tabia ya Kabila ya kuomba msamaha kwa uhalifu wa kivita na miaka 15 kwa kula njama. Jenerali huyo hakufafanua juu ya mashtaka hayo wala kusema wanarejelea nini.
Hakuna tarehe iliyowekwa ya hukumu hiyo.
Rais wa Kongo Felix Tshisekedi mwaka jana alimshutumu Kabila kwa kuwaunga mkono waasi na "kutayarisha uasi" nao, madai ambayo Kabila anayakanusha.