Mwendesha mashtaka wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo siku ya Ijumaa aliomba hukumu ya kifo kwa Rais wa zamani Joseph Kabila, ambaye anashitakiwa bila kuwepo mahakamani katika kesi ya uhaini inayojumuisha mashtaka ya uhalifu wa kivita yanayohusiana na utawala wake wa takriban miaka 20 wa taifa hilo la Afrika ya kati.

Kabila, ambaye aliongoza Congo kutoka 2001 hadi 2019, amekuwa akikabiliwa na kesi tangu Julai, akishtakiwa kwa uhalifu wa kivita, mauaji na ubakaji.

Alichukua madaraka akiwa na umri wa miaka 29 - baada ya babake na Rais wa zamani Laurent Kabila kuuawa - na kuongeza muda wake kwa kuchelewesha uchaguzi kwa miaka miwili baada ya muhula wake kumalizika mnamo 2017.

Pia anashutumiwa na serikali ya Kongo kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 ambao wameteka miji na miji mikubwa mashariki mwa nchi hiyo katika miezi iliyopita.

Kinga ya rais imefutwa