Shirika la Afya Duniani (WHO) na UNICEF wamekabidhi dozi milioni 1.1 ya chanjo ya kipindupindu kwa serikali ya Chad siku ya Alhamisi, amesema afisa mmoja nchini humo.

Chanjo hizo zinatarajiwa kusaidia kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa kipindupindu katika nchi hiyo ya Afrika ya Kati huku idadi ya vifo ikiongezeka.

Mlipuko wa kipindupindu, maambukizi ya bakteria yanayosababishwa na unywaji wa maji au ulaji wa chakula kichafu, ulitangazwa rasmi Julai 13 na umesababisha vifo vya watu 75 mashariki mwa Chad, kulingana na takwimu zilizotolewa Jumatano na maafisa wa afya.

Mahamat Hamit Ahmat, Naibu Katibu Mkuu katika Wizara ya Afya, aliwaambia waandishi wa habari kuwa chanjo hizo zitasaidia kupambana na mlipuko wa kipindupindu katika majimbo ya Sila na Ouaddai na kuzuia maambukizi mapya.

Ahmat alisema kampeni ya chanjo itafanyika kuanzia Septemba 2 hadi 8 katika wilaya tano za afya mashariki mwa nchi hiyo.

Ugonjwa unaoenea haraka

Kipindupindu kimeenea katika mataifa kadhaa ya Afrika ikiwemo Sudan, Ethiopia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, hali iliyochochewa na mafuriko yanayohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa.