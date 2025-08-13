Siku ya Jumatano Sudan Kusini imekanusha taarifa kuwa inafanya mazungumzo na Israel kuwapeleka Wapalestina huko kutoka Gaza, ikisema kuwa “inakanusha vikali” madai ya hivi karibuni ya vyombo vya habari vya Israel kuzungumzia mipango hiyo.

