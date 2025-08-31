MICHEZO
Morocco yaipiga Madagascar na kushinda taji la tatu la CHAN
Matokeo hayo yanasalia kuwa mwaka mzuri kwa soka la Morocco, baada ya vikosi vyao vya vijana kushinda Kombe la Mataifa ya Afrika la Chini ya Miaka 17 na kufika fainali ya mashindano ya Chini ya Miaka 20.
Simba wa Atlasi wameushinda Madagascar mabao 3-2 katika fainali ya kusisimua. Picha / CAF / Others
31 Agosti 2025

Morocco ilijihakikishia taji lao la tatu la rekodi ya Mashindano ya Mataifa ya Afrika (CHAN) Jumamosi baada ya shuti la dakika za mwisho la Oussama Lamlioui kuipa ushindi wa kusisimua wa 3-2 dhidi ya Madagascar jijini Nairobi.

Felicite Manohatsoa alifunga bao la mbali na kuwapa Madagascar, waliokuwa wakicheza fainali yao ya kwanza, uongozi wa kushangaza katika dakika ya tisa.

Hata hivyo, Youssef Mehri alivunja ngome ya ulinzi ya Madagascar na kusawazisha katika dakika ya 27, jambo lililowafurahisha mashabiki wengi waliokuwa wamejaa uwanja mkuu wa mji mkuu wa Kenya.

Mshambuliaji wa Berkane, Lamlioui, aliweka Atlas Lions mbele kwa mara ya kwanza muda mfupi kabla ya mapumziko.

Mchezaji wa akiba Toky Rakotondraibe, ambaye alifunga bao la ushindi katika muda wa nyongeza kwenye ushindi wa nusu fainali ya Madagascar dhidi ya Sudan, alisawazisha tena kwa timu yake katikati ya kipindi cha pili.

Lakini Lamlioui, aliyemaliza kama mfungaji bora wa mashindano kwa mabao sita, alifunga bao la pili dakika 10 kabla ya mchezo kumalizika na kuhakikisha Morocco inalinganisha mafanikio yao ya mataji ya mwaka 2018 na 2020.

Matokeo haya yanaendeleza mwaka mzuri kwa soka la Morocco, baada ya timu zao za vijana kushinda Kombe la Mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa chini ya miaka 17 na kufika fainali ya mashindano ya chini ya miaka 20.

Nchi hiyo ya Afrika Kaskazini inajiandaa kuwa mwenyeji wa AFCON ya wakubwa kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1988, huku mashindano ya mwaka huu yakitarajiwa kuanza Desemba 21.

CHANZO:TRT Afrika Swahili
