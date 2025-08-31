Morocco ilijihakikishia taji lao la tatu la rekodi ya Mashindano ya Mataifa ya Afrika (CHAN) Jumamosi baada ya shuti la dakika za mwisho la Oussama Lamlioui kuipa ushindi wa kusisimua wa 3-2 dhidi ya Madagascar jijini Nairobi.

Felicite Manohatsoa alifunga bao la mbali na kuwapa Madagascar, waliokuwa wakicheza fainali yao ya kwanza, uongozi wa kushangaza katika dakika ya tisa.

Hata hivyo, Youssef Mehri alivunja ngome ya ulinzi ya Madagascar na kusawazisha katika dakika ya 27, jambo lililowafurahisha mashabiki wengi waliokuwa wamejaa uwanja mkuu wa mji mkuu wa Kenya.

Mshambuliaji wa Berkane, Lamlioui, aliweka Atlas Lions mbele kwa mara ya kwanza muda mfupi kabla ya mapumziko.