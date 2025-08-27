Idadi ya abiria wa shirika la Kenya Airways ilipungua kwa asilimia 14 hadi milioni 2.2. Kushuka huku kunasemekana ni kutokana na ndege tatu za Boeing 787-8 za Dreamliner kutofanya kazi kwa ajili ya kufanyia ukarabati, jambo ambalo lilipunguza uwezo wa shirika na ufanisi.

Afisa Mtendaji Mkuu Allan Kilavuka anasema ndege moja ya Dreamliner ilirudi kuanza tena kufanya kazi mwezi Julai, na nyingine zinatarajiwa kuanza tena kazi 2026.