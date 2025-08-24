Shirika la Umoja wa Mataifa siku ya Jumamosi lilitoa wito wa kukomesha aina za kisasa za unyonyaji wa binadamu, huku uchunguzi mpya kuhusu taasisi za kihistoria za Marekani ukizua wasiwasi juu ya jinsi utumwa na urithi wake unavyokumbukwa.
"Ni wakati wa kukomesha unyonyaji wa binadamu mara moja na kutambua heshima sawa na isiyo na masharti kwa kila mtu," alisema Audrey Azoulay, Mkurugenzi Mkuu wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni (UNESCO), katika taarifa yake kwa ajili ya Siku ya Kimataifa ya Kukumbuka Biashara ya Watumwa na Kukomesha kwake.
Siku hiyo, ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 23 Agosti, inaashiria mwanzo wa maasi ya mwaka 1791 katika Saint-Domingue ya wakati huo, sasa Haiti, ambayo yalichangia kumaliza biashara ya watumwa ya Atlantiki. Lengo lake ni kuheshimu kumbukumbu ya mamilioni ya watu waliokuwa watumwa na kutambua athari za kimataifa za utumwa, ikiwa ni pamoja na athari zake zinazoendelea katika jamii za leo.
Azoulay alisisitiza kuwa "waathiriwa na wapigania uhuru" wa zamani wanaendelea kuwa mfano kwa "vizazi vijavyo kujenga jamii za haki."
Naibu Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, Amina Mohammed, alibainisha kuwa "mapambano bado hayajaisha" kwani utumwa wa kisasa unaendelea kwa njia mbalimbali. "Tukabiliane na ukosefu wa haki, wa zamani na wa sasa, na tuheshimu heshima na haki za kila mtu," alisema.
Trump azua hasira
Maadhimisho haya yamekuja wakati wa shinikizo la kisiasa linaloongezeka kwa taasisi za kitamaduni za Marekani, zikiwemo makumbusho ya Smithsonian, kuhusu jinsi zinavyowasilisha historia ya Marekani, hasa kuhusu rangi, utumwa na utambulisho.
Mnamo Agosti 19, Rais wa Marekani Donald Trump alikosoa Taasisi ya Smithsonian kuwa "imepoteza mwelekeo" na kudai kuwa inazingatia sana ukosefu wa haki wa zamani. Maoni yake yalizua hasira.
"Kila kitu kinachojadiliwa ni jinsi nchi yetu ilivyo mbaya, jinsi utumwa ulivyokuwa mbaya, na jinsi waliodhulumiwa hawajafanikiwa — Hakuna chochote kuhusu mafanikio, hakuna chochote kuhusu mwangaza, hakuna chochote kuhusu mustakabali," aliandika kwenye mitandao ya kijamii.
Ujumbe huo ulitolewa baada ya Ikulu ya White House kuzindua mapitio makubwa ya makumbusho nane ya Smithsonian ili kuhakikisha kuwa "yanasherehekea upekee wa Marekani" na kuondoa "lugha za mgawanyiko au zenye mwelekeo wa kiitikadi."
Ikulu ya White House ilitoa taarifa mapema wiki hii ikidai kuwa Smithsonian inakuza "itikadi ya kuamka" inayopotosha historia, ikitaja maonyesho maalum kuhusu uzoefu wa Waafrika wa Marekani, Wamarekani wa Latino na wahamiaji. Utawala huo ulisema kuwa maonyesho hayo yanadhoofisha maadili ya Marekani na kuchangia katika simulizi la malalamiko.
UNESCO yatoa wito wa ukweli wa kihistoria
Katika amri ya kiutendaji iliyotolewa mwezi Machi yenye kichwa, "Kurejesha Ukweli na Akili kwa Historia ya Marekani," Trump alishutumu Smithsonian kwa kukuza "itikadi inayozingatia rangi" na kudhoofisha urithi wa Marekani.
Amri hiyo inaelekeza mashirika ya serikali ya shirikisho kupitia sanamu za umma na maonyesho ya makumbusho, na inahimiza vizuizi vya bajeti kwa programu zinazodhalilisha maadili ya pamoja ya Wamarekani.
"Makumbusho yetu yanapaswa kuwa sehemu ambapo watu huenda kujifunza — si kulazimishwa kufuata itikadi au simulizi za mgawanyiko zinazopotosha historia yetu ya pamoja," ilisema.
Smithsonian haijajibu rasmi tuhuma hizo, lakini tayari imefanya mabadiliko kwa angalau maonyesho moja yanayohusiana na mashtaka ya Trump mnamo 2019 na 2021.
Kulingana na jarida la mtandaoni, Slate, uongozi wa taasisi hiyo ulikiri, katika ujumbe wa ndani, kwamba maonyesho "yanaweza kubadilika ili kuonyesha uvumbuzi mpya na maarifa," na "hatuwezi kujua ni nini ukosoaji wa baadaye utashikilia."
Maadhimisho ya kila mwaka ya UNESCO yanahusiana na mradi wake wa Njia za Watu Waliofanywa Watumwa, ambao unachunguza sababu za kihistoria na matokeo ya utumwa, pamoja na mwingiliano wa kitamaduni uliotokana na utumwa barani Afrika, Ulaya, Amerika na Karibiani.
Maafisa wa UNESCO walisema kuwa ukweli wa kihistoria na kumbukumbu za kitamaduni ni muhimu katika kujenga jamii jumuishi na kuzuia kurudiwa kwa ukosefu wa haki wa zamani.