Afrika imezindua mpango wa dharura wa maandalizi na mwitikio wa kipindupindu kwa kipindi cha Septemba 2025 hadi Februari 2026.
Mpango huu, uliobuniwa na Vituo vya Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa Afrika (Africa CDC) pamoja na Shirika la Afya Duniani (WHO), unalenga kufanikisha uhamasishaji wa haraka wa rasilimali za ndani ili kufadhili chanjo na vifaa vya usimamizi wa wagonjwa kwa ajili ya kukabiliana na milipuko ya sasa.
Hii itasaidia nchi wanachama 54 za bara hili kupunguza vifo vya kipindupindu kwa asilimia 90 na kutokomeza kabisa ugonjwa huo katika angalau nchi 20 ifikapo mwaka 2030.
Mpango huo ulizinduliwa katika Kituo cha Kimataifa cha Mikutano cha Mulungushi kilichopo Lusaka, mji mkuu wa Zambia.
Afrika 'lazima ichukue hatua leo': Rais wa Zambia
Rais wa Zambia, Hakainde Hichilema, ambaye pia ni bingwa wa kimataifa na wa bara la Afrika wa kupambana na kipindupindu kwa niaba ya Umoja wa Afrika (AU), alizindua mpango huo.
Rais Hichilema alisema kuwa kutokomeza kipindupindu barani Afrika siyo tu lengo la kiafya bali pia ni wajibu wa kimaadili, kichocheo cha ukuaji wa kiuchumi, na hatua muhimu kuelekea kufanikisha Ajenda ya AU ya 2063.
"Ili kufanikiwa, lazima tuchukue hatua leo kwa ajili ya kesho bora, tukijenga Afrika inayojitegemea inayozalisha chanjo zake na kuhakikisha usalama wake wa baadaye," alisema Hichilema.
Kuongezeka kwa kasi kwa visa vya kipindupindu barani Afrika mwaka 2025 pekee, ambapo kulikuwa na visa 213,586 na vifo 4,507 katika nchi wanachama 23 wa AU, kuliangazia umuhimu wa mwitikio wa haraka, alisema Mkurugenzi Mkuu wa Africa CDC, Jean Kaseya.
Mohamed Janabi, mkurugenzi wa kanda wa WHO kwa Afrika, alielezea mpango huu kama ramani ya kimkakati na kiufundi inayojibu moja kwa moja wito wa kuchukua hatua, ikionyesha azma ya pamoja ya nchi wanachama wa AU kutokomeza kipindupindu kama tishio la afya ya umma barani Afrika.