Afrika imezindua mpango wa dharura wa maandalizi na mwitikio wa kipindupindu kwa kipindi cha Septemba 2025 hadi Februari 2026.

Mpango huu, uliobuniwa na Vituo vya Kudhibiti na Kuzuia Magonjwa Afrika (Africa CDC) pamoja na Shirika la Afya Duniani (WHO), unalenga kufanikisha uhamasishaji wa haraka wa rasilimali za ndani ili kufadhili chanjo na vifaa vya usimamizi wa wagonjwa kwa ajili ya kukabiliana na milipuko ya sasa.

Hii itasaidia nchi wanachama 54 za bara hili kupunguza vifo vya kipindupindu kwa asilimia 90 na kutokomeza kabisa ugonjwa huo katika angalau nchi 20 ifikapo mwaka 2030.

Mpango huo ulizinduliwa katika Kituo cha Kimataifa cha Mikutano cha Mulungushi kilichopo Lusaka, mji mkuu wa Zambia.

Afrika 'lazima ichukue hatua leo': Rais wa Zambia